人民网北京4月11日电 （记者郝孟佳）4月2日，我国著名物理学家、粒子探测技术专家、中国工程院院士叶铭汉迎来百岁生日。当天，“叶铭汉先生与北京谱仪物理学术报告会”在中国科学院高能物理研究所举行，叶铭汉决定向中国科学院大学教育基金会捐赠300万元，成立“叶铭汉基金”，用来支持青年科研人员从事高能物理研究。

1958 年近代物理研究所工作人员合影 （二排右四为叶铭汉先生） 学校供图

“我父亲捐赠的原因很简单，中国的高能物理是他的终身事业，为此他付出了毕生心血。”会上，叶铭汉的女儿叶如茵说，父亲常说，中国高能物理今后的发展将有赖于一代又一代的青年学者不断努力。为此，他决定拿出有限的积蓄设立“叶铭汉基金”，奖励高能物理研究所的青年科学家。

叶铭汉1925年4月2日出生于上海市，1949年毕业于清华大学物理系，同年考入清华大学研究生院读硕士研究生，师从物理学家钱三强，进行回旋加速器有关技术的研究。

自1982年起，叶铭汉开始主持大型高能物理实验粒子探测装置北京谱仪的研制，是我国第一个大科学装置——北京正负电子对撞机和北京谱仪的主要科技领导人之一，为我国核物理实验基地、高能物理实验基地的建造和在世界高能物理实验研究领域占有一席之地作出了重要贡献。

叶铭汉先生 学校供图

从1994年起，叶铭汉“退而不休”，进入中国高等科学技术中心工作。作为中心学术主任，他通过建立学术交流平台，推动了中国基础科学研究的发展。

在学术报告环节，中国科学院高能所原所长郑志鹏研究员、中国高等科学技术中心王垂林研究员、北京谱仪III国际合作组发言人李海波研究员，分别以“叶铭汉先生对中国高能物理实验的贡献”“叶铭汉先生与中国高等科学技术中心”“北京谱仪实验最新物理成果”为题作报告。

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