原标题：青海西宁“星星的孩子”迎世界自闭症日：有爱，就有希望

2日，是世界自闭症日。自闭症，又称孤独症，是一种多发于儿童的广泛性发育障碍性疾病。

当日，青海省西宁市城中区残疾人联合会携手南滩街道等，组织主题为“全生涯服务 全方位关爱”的自闭症宣传倡导活动。

西宁市爱在阳光社会工作服务中心主任李积花介绍，自闭症患者像天上的星星一样，孤独地闪烁着微弱的光芒，因此，被称作是“星星的孩子”。

西宁市爱在阳光社会工作服务中心的自闭症学员小林(化名)及同伴，朗诵诗歌《希望》，“爱，就有希望，平凡的我，也能有勇气，用轻快的脚步，将岁月丈量……”

学员小亮(化名)独唱一首《我奋斗我幸福》，台下观众的掌声持续数分钟。他在演唱中还不忘笑问现场观众：“我唱得好不好听！”

城中区残疾人联合会理事长粟婷谈及自闭症患者时表示，已经有越来越多的人关注到这些孩子。她说：“很多企业的负责人走进社会工作服务中心，了解这些孩子的情况以后，会从物质和精神方面贡献自己的爱心和力量。”

“他们很善良、很单纯，只不过存在一定的社会沟通障碍，所以这些孩子需要更多的社会关爱和包容。”青海赛奇食品有限公司负责人豆佳鑫对记者说，“每当我看到他们笑得那么开心，我都会重拾对生活的乐观态度。”

游戏互动环节，自闭症患者因完成游戏目标而欢呼雀跃，陪伴他们的老师也给予鼓励的掌声。在切蛋糕、吃蛋糕时，自闭症患者和爱心市民一起分享，纷纷展露笑颜。

马逸轩来自青海大学青年志愿者协会，她是自闭症患者志愿服务活动中的“常客”。“我从上大学开始，就一直做相关志愿服务活动，已经坚持三年了。”马逸轩说：“这件事情是很有意义的，我会坚持做下去。”

李积花表示，她和同事们正努力提高学员们的技能，希望后者能早日回归社会。

“做公益很难，我们曾想过放弃，但看到学员和家长们期盼的眼神，我们还是咬着牙挺过来了。”李积花说，最近几年，社会上有越来越多的热心人关心这些自闭症患者，“这也是我们一直在努力的方向”。

李积花希望社会各界真诚地关注、接纳自闭症患者，融化他们的孤独，用包容的心去对待他们。她说：“我们呼吁更多人加入扶残助残的行列，为自闭症患者创造一个温暖有爱的社会环境。”(陈宗淇)

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