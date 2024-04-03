原标题：满腔热血贯云天

2023年6月12日，我们与您作了最后告别。

那天早上，八宝山殡仪馆东礼堂门前挂着挽联：“殚精强国 一缕英魂存海宇”“竭虑宇航 满腔热血贯云天”。您盖着党旗，安卧在鲜花中。千余人前来送别。

您曾这样形容自己的经历：我们这一代人在炮火下求学，在荆棘中拓荒，风雨征程，用汗水、用青春为祖国实现了火箭升空、卫星环绕、飞船登月、踏足火星的壮丽梦。

1956年5月，您放弃在美国优越的工作和生活，几经周折回到阔别11年的祖国，开始白手起家推动我国惯性导航技术的发展。

您提出的“回收卫星”的概念，属世界首次。您在著作中创造性地运用自动控制的观点和方法，对陀螺及惯性导航原理进行论述。您主持研制出我国第一台大型精密离心机，为我国惯性技术发展及应用作出了突出贡献。您的工作成果，应用在我国运载火箭、导弹武器、人造卫星和载人飞船等方方面面。

1996年，长征三号乙运载火箭发射升空后坠毁。当时已经76岁的您赶赴西昌，花了3个多月时间找到了故障原因——一根小小的金属丝。

这次惨痛教训，让您时刻警醒自己也劝诫年轻人：“不把技术问题吃透，是要吃亏的。”后来您总结说：“上天产品，99分不及格，相当于零分。100分才及格，及格了还要评好坏。”这已成为航天界的一句名言。

熟悉您的人都知道，让年轻人进步快一点，一代接一代擎起航天事业的旗帜，是您的夙愿。

担任原航天工业部科技委常委期间，您大力推动航天系统自主培养高学历人才，使我国航天人才断层问题逐步得到解决；任中国航天科技集团科技委顾问期间，您发起“航天人才科学作风培养工程”，为推动我国航天事业可持续发展作出了重要贡献。

2023年6月6日，103岁的您离开了我们。请您放心，您奉献一生的惯性导航事业将行稳致远。

（记者 付毅飞）

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