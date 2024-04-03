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矢志数学耀中华

——缅怀中国科学院院士杨乐

2024年04月03日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：矢志数学耀中华

2023年10月28日上午，北京八宝山殡仪馆东厅外，挤满了远道而来的人们。他们身着正装、胸戴白花，排着蜿蜒的长队，依依不舍地与您告别。

生于1939年的您，把一生献给了数学研究事业，也见证了中国当代数学的发展。您在初中二年级时就迷上了数学，决心一生从事数学研究，并立志：要让以中国人命名的定理出现在未来的数学书上。

高一时，您在教科书书皮上写下“中科”两个字，憧憬着以后进入中国科学院专门从事数学研究工作。1962年，您从北京大学数学力学系本科毕业后，如愿考入中国科学院数学研究所就读研究生，随后留所工作。

在读研的第三个月，您就完成论文《亚纯函数及函数组合的重值》，并进一步完成了4篇用法文撰写的论文，直到今天，这些文章仍然被许多重要论著引用。

1977年，您和同事张广厚研究函数理论取得的重要成果被《人民日报》头版报道。这一成果被命名为“杨—张定理”，实现了您“要让以中国人命名的定理出现在未来的数学书上”的梦想。您的名字从此家喻户晓，成为无数青少年竞相学习的榜样。

几十年来，您潜心数学研究，在复分析研究尤其是整函数与亚纯函数的值分布理论方面有着系统深入的钻研，成果获得国内外同行的高度评价和广泛引用。

您是中国数学界一位领袖，对中国数学事业的改革和发展作出了杰出贡献；您是一个时代的楷模，指引和鼓舞着几代青年投身科学。

如今，虽然您已经离开了我们，但您对数学事业的执着追求和您的谦谦君子之风，永远值得我们敬仰和怀念！

（记者 陆成宽）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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