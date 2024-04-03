原标题：研究表明甲烷减排技术国际共享须加强

记者2日从哈尔滨工业大学（深圳）获悉，该校经济管理学院研究团队对1990—2019年甲烷减排技术的创新与国际扩散进行了分析，结果表明甲烷减排技术全球发展趋势与甲烷排放量不匹配。相关成果发表于《自然·气候变化》。

相关数据显示，自第一次工业革命以来，大气中甲烷浓度增长了1倍以上，且在2022年达到了有观测记录以来的峰值。由此产生的温室效应造成了全球变暖。

“甲烷减排技术的创新与扩散，是实现大规模甲烷减排的根本条件，但目前针对甲烷治理的技术或专利分类体系尚未建立。”哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院副教授蒋晶晶介绍。

针对这一现状，研究团队开发出以甲烷减排和甲烷移除为目标的专利检索和分类方法学，在农业畜牧业、化石能源、废弃物、生物质等领域识别了超过17.5万项甲烷减排发明专利家族，并分析了1990—2019年全球甲烷减排技术创新演变趋势、区域分布以及国际转移扩散进展等。

“研究发现，全球高质量甲烷减排技术在1990—2010年持续增长，但2010—2019年呈年均约3.5%的下跌趋势。”哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院助理教授尹德云介绍。

据悉，与总体温室气体减排技术相比较，甲烷减排技术国际扩散率低了约11.1%，且绝大多数甲烷减排技术转移发生在发达国家之间，或者流向中国、巴西等国家，而其他发展中国家和最不发达国家涉及极少。

“少数发达国家持有超过全球半数的高质量甲烷减排技术，因此，近年来这些国家的甲烷排放呈增速放缓乃至下降趋势。”哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院博士研究生孙卓荦介绍。

蒋晶晶表示，面对全球的严峻形势，国际社会需要加强向发展中国家、最不发达国家进行甲烷减排技术转移和技术援助。

（记者罗云鹏 通讯员谢梁晖）

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