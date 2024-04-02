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云南省2024年“工匠进校园”专场活动举行

2024年04月02日12:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月2日电 据微信公众号“云岭职工”消息，日前，由云南省总工会、云南省教育厅联合举办的2024年云南省“工匠进校园”专场活动在云南工商学院举行。

“作为长期奋斗在科研一线的科技工作者，我的心愿就是激励和影响身边更多的职工，走技能强国、技能报国之路。”“做不了最聪明的，我就做最勤奋的，我一点点学、一遍遍练习。”“兴趣、意义与坚持，兴趣是最好的老师，意义是前进的动力，坚持是成功的路径”……全国五一巾帼标兵、在稀贵金属材料基因工程这一崭新领域实现全面突破的张爱敏，乌东德水电站唯一的一名女桥机操作手李俊，在有机硅技术领域追逐科学之梦的云岭工匠赵生艳，守护航班飞行安全的鸟击防治技术状元和秀芳，“全国五一巾帼标兵岗”获得单位代表田琳霞等五位巾帼劳模工匠，分别结合自身的经历和感悟，从不同角度讲述她们从普通职工成长为巾帼劳模工匠的人生精彩与感动，传递用劳动托举梦想、用奋斗书写华章的榜样力量。

据悉，自2018年以来，云南省总工会联合省教育厅已连续六年举办了“工匠进校园”专场活动，旨在通过发挥先进模范人物的示范引领作用，邀请云岭工匠深入校园，面对面与师生交流互动，引导广大师生传承和弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多青年学子走上技能成才、技能报国之路。

活动还通过线上直播的方式，吸引了3万人次观看宣讲，继续传递巾帼劳模工匠“好声音”，进一步激励广大女职工更好发挥主力军和“半边天”作用。（王鑫、实习生杨京晶）

(责编：崔競文、刘凡)

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