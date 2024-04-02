人民网北京4月2日电 据上海市总工会微信公号消息，近日，由上海市总工会、上海市教卫工作党委、上海市教委联合主办的2024年“劳模工匠进校园”行动启动仪式暨巾帼劳模工匠宣讲活动在同济大学举行。活动现场，“中国赛道设计第一人”姚启明等四位巾帼劳模参与首场宣讲，“劳模工匠进校园”行动“千人师资库”首批400位劳模工匠及相应课程名单发布。

“人生是一条没有终点的赛道”“无论是学习还是工作，首先就是要‘干’起来”“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成”“救助飞行没有男女差别，只有行与不行”……活动现场，全国劳动模范姚启明、全国劳动模范刘霞、交通运输系统先进工作者詹春珮、全国五一劳动奖章获得者宋寅四位巾帼劳模进行了主题宣讲。她们结合自身成长成才经历和职业故事，讲述执着的坚守、突破的喜悦、成功后的抉择，为同济大学的师生们带来一场有关“劳模精神、劳动精神、工匠精神”的思政大课。

“千人师资库”首批400位劳模工匠及相应课程名单也于活动当天发布。活动现场，劳模工匠特聘讲师代表获颁聘书。

据悉，上海将通过5年左右时间，实现“劳模工匠进校园”行动在大中小学全贯通，在基础教育、职业教育、高等教育、继续教育全覆盖，并将重点开展“一支千人队伍，四个一百建设”行动--建设一支“千人师资库”，建设“百门优秀课程”“百所典型学校”“百个学生劳动教育基地”“百项实践案例”。“千人师资库”建设行动将广泛发动能讲善讲乐讲的劳模工匠进入校园，推动大中小学设立劳模工匠兼职辅导员，推动高校设立劳模工匠兼职导师，精选一批表现突出的劳模工匠代表，构建“千人师资库”，及时更新、动态调整，为全市各级各类学校提供“菜单式”服务。（王鑫、实习生杨京晶）

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