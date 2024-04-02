人民网北京4月2日电 近日，由河南省总工会、河南省教育厅主办的2024年“劳模工匠进校园”活动启动仪式暨首场示范活动在郑州铁路职业技术学院举办。现场300余名师生与劳模工匠近距离交流，共同领悟劳模精神、劳动精神、工匠精神的深刻内涵。

“我是个认‘死理儿’的人，坚信只要敢干，这事就成功了一半”“创新没有大小之分，不是只有‘高大上’才叫创新，哪怕是一个小小的建议，只要能解决生产问题，就是创新”……活动现场，大国工匠十大年度人物杨金安、全国劳动模范孟瑾、河南省五一劳动奖章获得者杨震、河南省劳动模范徐欣4名劳模工匠代表分享了成长成才经历，畅谈奋斗故事，为大家带来一堂别开生面的思政课。

据悉，2023年8月，河南省总工会、河南省教育厅联合发文，提出通过五年左右时间，实现“劳模工匠进校园”活动在全省大中小学全贯通、全覆盖。今年，河南各级工会将通过设立“劳模大讲堂”、劳模兼职辅导员，为学生讲授“开学第一课”等形式，组织各级各类劳模工匠走进学校，讲述亲身奋斗经历、展示绝活绝技，激励青年学生走技能成才、技能报国之路。同时，运用“云直播”“云课堂”，扩大劳模宣讲的覆盖面，全年覆盖学生200万人次以上，为培养高素质劳动大军贡献力量。（王鑫、实习生杨京晶）

(责编：崔競文、刘凡)