人民网北京4月2日电 近日，由中国国防邮电工会、工业和信息化部直属机关工会、北京航空航天大学主办的国防邮电产业2024年“劳模工匠进校园”活动在北京航空航天大学启动。活动以“匠心逐梦 强国有我”为主题，邀请高凤林、陈闽慷、张新停等劳模工匠与师生代表分享成长心得，500余名师生代表参加。

“任何细微失误都可能导致重大损失，我必须始终保持严谨、稳重、理性的工作态度”“我的工作没有惊天动地的丰功伟业，只有持之以恒、精益求精的努力钻研”“作为大国工匠，最重要的是牢记‘国之大者’，大力弘扬和践行工匠精神”……活动现场，劳模工匠分享了他们在各自行业的奋斗故事，展示绝技绝活，围绕弘扬“三个精神”、开展技术创新等内容与师生交流。会后活动向劳模工匠颁发“劳动教育校外指导教师”聘书，向学生代表和“北航工匠杯”获奖代表赠送航天领域劳模工匠传记图书。

据悉，4月，中国国防邮电工会将联合央企集团、地方总工会走进职业院校，进一步丰富劳动教育课程内容，引导广大青年传承匠心，走技能成才、技能报国之路。（王鑫、实习生杨京晶）

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