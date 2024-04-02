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“巾帼劳模工匠大宣讲”走进北京工业职业技术学院

2024年04月02日12:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月2日电 日前，由全国总工会女职工委员会指导，北京市总工会、北京市总工会女职工委员会、北京市教育工会共同主办的“巾帼匠心逐梦 强国复兴有我”巾帼劳模工匠大宣讲活动在北京工业职业技术学院举行。

活动现场，帮文物“永生”的青年教师杨晓雪、为振兴民族乳业挥洒青春的“牛倌”丛慧敏、用焊花裁剪钢材的“蓝领院士”刘宏、用一路微笑温暖乘客的公交车驾驶员常洪霞、教会机器像人一样看懂世界的高级工程师彭菲等五位巾帼劳模工匠代表讲述了她们诠释劳模精神、劳动精神、工匠精神的奋斗故事。600余名师生现场聆听这一堂“大思政课”。

巾帼不让须眉，匠心铸就梦想。师生们纷纷表示，聆听巾帼劳模工匠的故事，深深感受到了她们以双手诚实劳动服务社会的“初心”、不断打磨技艺精益求精的“匠心”，对劳动筑梦有了更深的认识。将以榜样为引领，为梦想不懈奋斗，用双手创造幸福生活，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

宣讲结束后，五位巾帼劳模工匠为青年学子送上寄语，学生代表为她们献上鲜花表达敬意。（王鑫、实习生杨京晶）

(责编：崔競文、刘凡)

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