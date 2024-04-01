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中国人民大学“陕公大学堂”系列公益讲座2024年第一期在各地开讲

2024年04月01日11:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月1日电 （记者孙竞）3月30日，“陕公大学堂”系列公益讲座2024年第一期在全国28个省区市同时开讲。当天下午，2024年“陕公大学堂”系列公益讲座（北京）在北京大运河博物馆举行。中国社会科学院马克思主义研究院党委书记、院长辛向阳以“马克思主义为什么行”为题作讲座。

中国人民大学党委书记张东刚表示，举办“陕公大学堂”系列公益讲座活动是学校发挥“独树一帜”的办学优势和学科特色、宣传普及党的创新理论的生动实践，更是推动大中小学思政教育一体化、广泛深入开展群众文化活动的创新之举。希望以“陕公大学堂”系列公益讲座的举办为契机，坚持不懈推动党的创新理论传播普及，坚持不懈推进思想政治教育一体化建设，坚持不懈建设中华民族现代文明，着力打造全国性群众宣传教育品牌。

讲座中，辛向阳围绕科学的信仰、系统的方法论、鲜明的人民性、中国化时代化的新飞跃等进行深刻阐释，展现了马克思主义的磅礴伟力。

据介绍，“陕公大学堂”系列公益讲座是中国人民大学于2023年创立的面向社会各界的理论宣讲活动。系列公益讲座借助深入浅出、通俗易懂的专家解读，以纵横比较的视野讲清“中国共产党为什么能”，以追求真理的精神讲准“马克思主义为什么行”，以扎根实践的角度讲透“中国特色社会主义为什么好”，变“单一讲”为“系列讲”，变“校内讲”为“各地讲”，变“平面讲”为“立体讲”，致力于打造“独树一帜”的先锋课堂、大中小学思政课一体化的教学平台、各地各界开展群众文化活动的重要载体。

记者从中国人民大学了解到，2024年，“陕公大学堂”系列公益讲座“送课上门”的力度和规模将进一步增强和扩大，每季度举办一次讲座活动，突出长期性、品牌性、公益性、广泛性特点，着力打造独树一帜的“陕公大学堂”宣讲品牌，形成具有更强号召力、凝聚力、影响力和创造力的理论宣教工作标识及体系。

(责编：李昉、熊旭)

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