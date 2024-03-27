人民网北京3月27日电 （记者郝孟佳）记者从中国（教育部）留学服务中心（以下简称中心）获悉，2024（第二十九届）中国国际教育巡回展（以下简称教育展）将于4月13日至21日在北京、武汉、上海和广州四个城市举办。

本届教育展将以“回应挑战、共创未来：开创留学教育新格局”为主题，深入探讨留学教育在我国教育强国战略中应该发挥的使命和责任。论坛设置三个议题，分别为国际化人才培养的趋势与规律，跨境教育的质量评价和学历互认，数字化国际化背景下高等教育的合作交流与制度创新。

记者了解到，2024年教育展参展机构种类全面，主要包括各国驻华使（领）馆、官方教育机构、中外大学、职业技术学院、国际高中、留学全链条上下游服务机构等。截至2024年3月25日，教育展已吸引24个国家和地区的220余所高校和教育机构参展，注册教育展展位近450个。

其中，英国、意大利、新加坡、阿联酋、澳大利亚昆士兰州、中国澳门的部分参展院校将以官方展团形式参展，英国是参展院校数量最多的留学目的国。

除英、美、澳等传统留学目的国之外，本届展会对“一带一路”沿线国家高校吸引力度显著增强。来自东盟、东亚、中东、中东欧和独联体地区共计11个国家或地区的73个院校和官方机构参展，约占本届展会参展机构总数的三分之一。

除传统展览展示外，展览期间中心将继续开展留学服务系列讲座，为观众详细介绍该国整体留学概况及签证政策，并解答留学过程中可能遇到的各种问题。

教育展北京展会期间还将组织“留学新征程，平安伴你行”平安留学主题专场活动，让留学人员在踏出国门之前对留学目的国有初步了解，对在外留学期间可能会遇到的各类风险有足够认识，并掌握应对措施和基本技能。

中国（教育部）留学服务中心主任王大泉表示，本届教育展致力于向留学人员及社会各界提供包括出国留学、留学在外、留学归国多个环节的全链条留学服务平台功能，大力倡导“平安留学、成功留学”，为留学人员及用人单位搭建双向选择平台，为国内外高校及用人单位搭建广泛交流及合作的平台。

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