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多地推出高校毕业生就业服务活动 多项优惠政策吸引人才“回流”

2024年03月01日09:15 | 来源：央视网
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原标题：多地推出高校毕业生就业服务活动 多项优惠政策吸引人才“回流”

　　近期，各地依托“春风行动”推出高校毕业生就业服务活动。

　　2月26日，江西南昌为返乡学子、未就业大学生举行了专场招聘会。当地就业服务中心积极与高校开展联络，提前对接企业岗位信息，第一时间为求职者推送招聘信息。

　　随着新一代信息技术、人工智能、生物技术等新兴产业的快速发展，高端人才需求加大。记者了解到，招聘会上有近三成的企业属于高新技术企业，提供电子信息、生物医药、半导体、新材料等领域的职业岗位。

　　春节过后这段时间，企业用工需求旺盛，也是劳动者换岗流动的高峰期。除了应届毕业生，专场招聘活动还覆盖了离校未就业高校毕业生、18至24岁失业青年等就业群体，提供更多职业选择。

　　多项优惠政策吸引人才回乡发展

　　除了举办各类招聘活动，各地也积极推出多项人才优惠政策，为留住人才提供更多的吸引力。

　　在河北卢龙县的“春风行动”专场招聘会现场，71家用工单位中有40多家是本地用人单位，当地人社部门针对大中院校毕业生征集岗位400多个，助力用工企业需求与大学生就业创业意愿的精准对接，进一步留住本县人才。

　　雄安新区吸引越来越多优质企业落户

　　雄安新区以优越丰厚的人才政策吸引着越来越多的优质企业落户。雄安新区与北京大学等150所高校签订共建引才工作站合作意向，出台“雄才十六条”等等，高校应届毕业生雄安就业，每月最高有3000元生活补贴。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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