原标题：中国航空学会成立60周年 启动“雏鹰启航计划”

“六十年来风雨路，历尽坎坷终有成。”中国航空学会第十届理事会理事长林左鸣2月28日在中国航空学会成立60周年纪念活动上说。

中国航空学会成立于1964年2月，是在聂荣臻、钱学森等老一辈革命家、科学家的支持和参与下创建的学术类社会团体。截至目前，该学会拥有62个专业分会、14个工作委员会，会员总数超过12万名。

2月28日，中国航空学会成立60周年纪念活动举行。中国航空学会供图。

纪念活动上，林左鸣在回顾学会发展历程的同时强调，面对新时代赋予的新使命、新要求，学会要充分发挥自身优势，积极开展学术交流、对外合作、科学普及、人才举荐、决策咨询、出版宣传等各项工作，“推进规模化发展，向世界顶尖科技社团不断迈进”。

中国工程院院士、中国航空学会副理事长甘晓华介绍说，学会已搭建各类学术交流平台，层级高、影响大、开放性强、覆盖范围广。学会还组织召开航空科技专题研讨会，指导学术期刊的出版。

中国航空学会自成立以来就注重开展航空科普活动，不断为建设航空强国输送人才。此次纪念活动上，中国航空学会“雏鹰启航计划”宣告启动。这是一项面向青少年的航空启蒙教育活动。

中国航空学会国防教育工作办公室主任李鸣表示，学会将在红色老区组织飞行体验活动，推动专家一对一帮扶，并将联合科研机构和企业研发航空科技游戏软件，让更多孩子“圆梦”。

2月28日，中国航空学会“雏鹰启航计划”宣告启动。中国航空学会供图。

“学会整合专家资源，帮助多个地方政府完成航空产业规划，并着眼国家重大科技需求，开展‘路线图’制定、团体标准发布、学科发展研究等工作，引领航空科技高质量发展。”中国商飞公司ARJ21系列总设计师陈勇说。

近年来，中国航空学会与美国、俄罗斯、韩国、澳大利亚、英国等国建立了航空科技交流合作关系。纪念活动期间还举办了“国际空中足球”世界杯友谊赛和“中国航空学会国际交流中心”揭牌仪式。

“我们将以‘中国航空学会国际交流中心’揭牌为契机，加强双方合作与交流，聚焦航空航天及高端装备产业主链，着力打造国内最大的国家级航空科创产业基地。”廊坊市人民政府副市长、北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)党工委书记兼管委会主任丁凌说。

(杨亮 张素)

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