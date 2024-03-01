人民网北京3月1日电 （记者郝孟佳）2月28日，北京教育学院雄安教师培训基地、北京四中雄安校区教师学校挂牌仪式在北京举行。

北京教育学院雄安教师培训基地、北京四中雄安校区教师学校挂牌仪式。北京市教委供图

“先有优秀的自己，才有优秀的学生。”北京四中雄安校区校长黄春说，北京四中一直秉承着“教师的第一使命是发展自己”的教育理念，教师培训向来是学校的核心工作之一。黄春表示，京雄两地的合作为未来培训课程和教学资源的共享提供了更多的方便，有助于进一步提升教师的专业素养和业务能力。例如学校的每一位老师在校本部都有一位专属业务导师一对一指导，双方通过远程线上和每周一次线下见面的方式，集体参与到北京四中教育集团的学科教研当中。

北京教育学院副院长汤丰林介绍，依托北京教育学院雄安教师培训基地，北京教育学院主要想做三件事：一是输出，基于北京教育学院七十多年来在干部教师培养方面积累的宝贵经验，借助培训基地平台输出到雄安新区来；二是助力，把多年积累的优质教育资源运用到雄安新区干部教师的教学指导中去，助力一线教师们的成长和发展；三是升级，以雄安新区建成自己的教师干部培训机构为目标，推动雄安新区真正形成干部教师队伍培养的常态化机制。

据了解，北京四中雄安校区教师学校是参照北京四中教师发展中心的建设理念，延续北京四中房山校区教师学校的传统，帮助教师搭建起的共同研习的交流平台，目的是系统、高效地开展教师专业培训活动，提升教师整体专业水平。

而同步挂牌的北京教育学院雄安教师基地也将极大地助推新区教师队伍建设，为新区建设一支素质高、专业能力强、创新技术强的教师队伍提供坚强的支撑。

记者了解到，2018年以来，北京市始终把支持雄安新区建设作为分内之事，按照“逐步推进、分层对接、精准投放、全面支持”的工作思路，统筹北京市优质资源，推进以“建三援四”为重点的教育领域全方位协同合作，整体提升雄安教育发展水平。

目前，委托北京市北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中办学和运营的三所“交钥匙”学校，已于2023年9月份正式开学纳新。北京市六一幼儿院、北京市海淀区中关村第三小学、北京市朝阳区实验小学、北京市第八十中学承担的“援四”任务也已进入第二轮。

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