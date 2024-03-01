吴长青

“我想象的中国”土耳其全国高中生绘画比赛由中国驻土耳其大使馆与土耳其国际学术文化研究基金会共同举办，每年均有数百幅参赛作品。大赛面向土耳其青年，影响面大，已日益成为中土文化交流的靓丽名片。

正如土耳其国际学术文化研究基金会主席、土耳其汉学家欧凯教授在该比赛2023年度颁奖典礼上所言：“‘我想象的中国’绘画比赛至今已成功举办七届，越来越多的土耳其青年通过比赛了解中国、感知中国，对中国产生了真挚的感情和深深的向往。希望更多土耳其青年参与中土文化交流活动，加强土耳其青年对中国的认知。”

“带你去了一趟中国”

2018年绘画比赛的冠军画作是中国神话中的女娲形象外加锦鲤环绕。画作者尤穆有一段创作描述：“我从小对中国神话的好奇促使我参加了这场比赛，影响我最深的是中国神话中的女娲创世。我在画中描绘的是女娲巧手创造人类的故事。”

2019年绘画比赛的冠军作品是一幅融合中国传统文化元素的画作，包括亭台楼阁、大熊猫、中国龙、孔子、中国传统服饰等元素。画作者余沐然如此描述这幅画作：“身为年轻画家的我，试图经由图画来表达自己的想法，通过（画作）前方的手，展现我所了解的中国文化元素。”

2021年绘画比赛的冠军画作是一幅身穿中土两国传统服饰的两个小女孩面对面喝茶的场景图。画作者努兰对画作的解释是：“友谊茶。从小我就一直想了解中国文化，梦想着坐在一位中国朋友对面喝中国茶，告诉她我的文化，她也告诉我她的文化。作品中的时钟象征我们之间的友谊。”

2022年绘画比赛的冠军作品融合了中土两国的代表性文化元素，主体为迈向未来的一只脚。画作者梅尔叶这样描述她的画作：“人类在行走的道路上留下的足迹是永恒的。这些足迹是我们的文化传递到未来的象征。借助科技的力量，这些迈向未来的步伐将更加稳固和持久……两个拥有悠久历史的国家，一起走向未来。中国瓷器、土耳其咖啡、土耳其茶、香料、中国茶、丝绸、中国灯笼、中国龙、吊桥、科技……这些反映两国文化的物品被非常详细地描绘在画布上。”

去年绘画比赛的冠军作品是一幅融合传统与现代的中国画卷，展现了从长城到中国高铁等元素。画作者赛文琪加了如下引注：“中国行……我试图画出一个从传统中汲取力量、面向未来的中国。在我的画中，我带你去了一趟中国。”

成为中土友好“小使者”

相关专家表示，“我想象的中国”土耳其全国高中生绘画比赛的成功举办也是土耳其国际中文教育本土化的具体表现。

2008年，土耳其中东技术大学设立该国第一所孔子学院，之后相继建立海峡大学孔子学院、奥坎大学孔子学院和耶迪特佩大学孔子学院。2018年，土耳其将中文选修课纳入到全国初级中学。数据显示，近10年来，在土耳其开设的中文学校数量以及学习中文的人数，均明显上升，越来越多的民众对中国有了更多了解。

在“我想象的中国”绘画比赛冠军作品的中国元素呈现上，清晰可见土耳其青年对中国认知的渐进式转变：由远古向现代、由表象向深层、由模糊向明朗。从较早聚焦在反映中国历史的“龙”“旗袍”“大熊猫”“中式亭台楼阁”到“中国航天”“高铁”等；从聚焦在器物等表象层面发展到思想深层，“孔子”“丝绸之路”“一带一路”等深层文化符号在近年来的画作中尤为亮眼。此外，几年前的画作，中土两国文化符号呈现方式表现得较为僵硬，但近3年的冠军画作，无论是2021年的“友谊茶”、2022年的“迈向未来”还是2023年的“中国行”均处理得越来越好，中土两国独具特色的文化符号有机融合、互相映衬。

这些元素从不同侧面，反映了“我想象的中国”绘画比赛是土耳其国际中文教育本土化的具体实践，为中土两国民心相通架起了友谊之桥。正如中国驻土耳其大使刘少宾在2023年度绘画比赛颁奖典礼上对获奖者的寄语——青年一代承载着中土关系发展的未来，从“想象的中国”到亲身感受中国，希望他们成为中土友好“小使者”，架起中土青少年友谊的桥梁。

（作者系湖北经济学院外国语学院院长，曾任土耳其中东技术大学孔子学院中方院长）

(责编：郝孟佳、李依环)