原标题：科普视频助科学知识成功“出圈”

在湖南省科学技术馆，小朋友在近距离体验科普设备、感受科技魅力。 视觉中国供图

不久前，一部由两位院士、3位研究员、35位博士研究生共同参演的科普微电影《无处不在的氟——有机师姐II》获得广泛关注。截至目前，这部微电影在B站的播放量已超50万。不少网友评价道：“文科生也能看，很有意思”“非常好的科普电影”……

从院士科普“刷屏”到科普微电影“出圈”，近年来，视频类科普作品的关注度迅速增长。

今年1月，清华大学新闻与传播学院智媒研究中心发布的一项报告显示，短视频直播平台已成为知识传播与获取的主要渠道之一。在视频直播平台学习科学知识已经成为新风尚。

在方寸间“玩转”科学知识

“蒸馒头哪层先熟”“从铺满香蕉皮的路上走过，怎么走不容易滑”“被陨石划破的航天器如何自动愈合”……借助这些通俗有趣的视频，越来越多艰深的科学知识走进公众视野。

科学内容正逐渐成为各大视频平台的重要垂直领域。一批专业人士、科研机构入驻视频平台，成为科普视频创作者。他们发布的视频拥有很高的播放量，评论区内还会出现不少有价值的讨论和追问。

“如何用物理绕开松钩机制，成为娃娃机的‘统治者’”“如何运用热力学知识学会穿衣，不在寒冬中瑟瑟发抖”……这些是近期中国科学院物理研究所抖音号里的热门视频，趣味丛生的科普内容吸引了400余万名粉丝。

“物理，可悟世界之道、可析万物之理。重要的不是结论，而是思索的过程。”中国科学院物理研究所科普团队负责人成蒙说，“怎么玩好娃娃机？如何穿衣更暖和？这些是我们常见的小问题，它们听起来离物理很远，但生活中处处有科学。通过科学的思维方式，我们能够发现很多有趣的现象，获得很多知识。”

用羽毛球拍讲正负电子对撞机，用扫把讲宇宙射线……各类生活用品都有可能成为同济大学退休教授吴於人的实验器材。2018年至今，吴於人的抖音账号“不刷题的吴姥姥”获赞2000余万。“探究迷人的物理之惑，享受科学思维的快乐，是我们一贯倡导的理念。”吴於人说。

“香蕉：在修罗魔道中修成正果”“土豆：从剧毒块茎到未来主粮”“网上流传的‘海怪’都是些什么玩意儿”……这些是中国科学院博士唐骋的科普作品。它们聚焦泛生命科学内容，在B站拥有超过百万的播放量。

唐骋的账号名为“芳斯塔芙”，是“fun stuff”的音译，意为“有趣的东西”。“科普不需要多么高大上，而是要和观众打成一片。我们科普的对象是广大公众，所以我们要做有趣的东西，把大家在上班、上学之后一点点零星的注意力争取过来。”唐骋说。

数据显示，2020年，我国公民具备科学素质的比例为10.56%。根据《全民科学素质行动规划纲要（2021―2035年）》，我国的目标是2035年将这一数据提升至25%。

视频类科普或许可以推动实现这一目标。在各大视频平台，深入浅出的原理阐释，妙趣横生的脑洞创意，正在让高深的科学知识趋向“轻量化”，让前沿科学热点更加大众化。

带用户领略科学之美

“有位同事去偏远山区时遇到了一个高中生。同事问他将来想上什么大学，那个孩子说，他想考中国科学院，要来物理所，因为他看过我们的科普文章。”成蒙告诉记者，这个故事成为他坚持做科普的动力源泉。

最初，中国科学院物理研究所相关平台账号的定位并非科普。在随后几年运营中，团队逐渐明确了以科普为主，兼顾研究所宣传工作的账号定位。“我们的科研成果直接面向公众的比较少。如果想与公众产生连接和交集，科普是一个很好的切入点。”成蒙说。

“如果说教育是在树人，那么科学普及就是在播种。”成蒙说，“我们服务对象是喜欢或痛恨、向往或害怕物理的所有人。我们团队的使命是把人‘领进门’，让他们看到物理之美、科学之美。”

目前，中国科学院物理研究所的科普团队有60余人。此外，还有20位参与科普工作的科研人员。“日常科普视频的创作主力是所里的研究生。此外，我们还会邀请科学家，通过跨年科学演讲、科学公开课等形式，为大家讲解更加专业和前沿的内容。”成蒙说。

唐骋在2018年坚定了自己做科普的信念。当年，作为中国科学院神经所的博士研究生，他接到任务，负责撰写一项科研进展新闻的通稿。

“为了写好这则通稿，我做了很多调查。但在调查中我发现，当时很多人认为这项研究成果并非重要突破，与业内的观点有很大差异，这种认知差别让我非常震惊。”唐骋说，“面对科研人员和公众间巨大的思想鸿沟，我觉得自己有义务去填补。”

这项“填补工作”并非轻而易举，科普视频是很好的载体。

唐骋近期最受欢迎的科普作品是“银杏：活着，直到被死神遗忘”。目前，这条视频在B站的播放量达到331万。

“在今天的地球上，只有一纲一目一科一属一种银杏。换句话说，我们所见的一切银杏都属于唯一一个孑然一世的物种。”唐骋在视频中娓娓道来。银杏深奥的演化历程在他的口中变得浪漫又神奇。

唐骋告诉记者，他做科普视频一般需要三步，查阅论文、撰写脚本和视频制作。一条视频制作大概用时3周，而这条讲述银杏演化历程的作品，足足花了他两个月。

“世界范围内针对银杏的研究和较为深入的科普作品非常少，做这个选题相当于挺进无人区。为了完成对银杏演化的系统科普，我查阅了大量论文。世界范围内关于银杏的研究，我看了差不多80%。”唐骋告诉记者。

“目前，我们的科普还存在许多荒漠地带。土地一旦荒芜就容易滋生杂草，也就是谣言。”唐骋说，“我希望自己成为荒漠中的‘园丁’，把准确、专业的内容‘铺’上去，防止这些地方被杂草占领。”

用科普种下好奇的种子

《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出，充分利用信息技术，深入推进科普信息化发展，大力发展线上科普。那么，应该如何让高深的科学知识“走”入更多寻常百姓家？

“我们想尽办法用老百姓理解的、喜闻乐见的形式做科普，这样效果才好。”吴於人说。

在成蒙看来，好的科普视频需要切合时下热点或与公众的生活紧密相关。“结合热点，及时满足公众的好奇心，自然会吸引观众。有些选题和生活相关，大家并不明白背后的原理。以这些内容为选题，可以产出好作品。”成蒙说。

“不仅如此，科学原理还需要漂亮的包装。”成蒙补充道，“我们会尽量做一些展现科学之美的视频，比如在演示实验中为大家展示漂亮的镜头或画面。先吸引观众，使之产生兴趣，再揭示背后的科学知识。”

唐骋认为，科普视频首先需要知识准确、内容严谨。在此基础上，再精心打磨，做出趣味性。“科普视频的本质是娱乐产品，需要让观看视频的人获得精神上的放松。再进一步，要通过具体内容引发观众的情感共鸣。”唐骋说。

随着数字技术的发展，科学知识的传播渠道逐渐增多。从传统出版物和传统媒体，再到短视频、微电影和直播，科普内容的呈现形式日益多元化。

“科普文章的门槛较高，容易让人望而生畏。科普视频相对而言通俗易解。但科普视频多是碎片化内容，科普文章系统性更强，内容更加丰富硬核。”成蒙说，“视频和文字相辅相成，无法彼此替代。”不仅如此，在科普实践中，中国科学院物理研究所还会结合直播与短视频两种形式，提升科学知识的传播效率。

“越来越多的新兴技术手段正在涌现。我们要勇于创新、学会利用。同时，还可以创新项目运作方式，吸引更多人参与到我们的科普工作中。”成蒙说。

唐骋认为，科普形式的多元化，意味着观众需求的多元化。“作为科普创作者，要在厘清自己核心受众和作品特色的基础上不断创新，尝试各种新形式、新题材。”唐骋说。

面对未来，吴於人希望看到更多科技工作者加入科普的队伍。“只有种下好奇的种子、打造百花齐放的教育生态，才能成长出更多的探索型人才、创新后备英才，让源源不断的人才托举起我们的百年强国梦。”吴於人说。

（实习记者 苏菁菁）

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