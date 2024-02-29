生态文明建设是中华民族永续发展的根本大计，是全面建设社会主义现代化国家，加快推进人与自然和谐共生的现代化的重要内容。

生态文明建设被摆在全局工作的突出位置，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，实现了由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者、由实践探索到科学理论指导的重大转变，美丽中国建设迈出重大步伐。

图：支队成员在古生村合影留念。

2024年2月18日至2月24日，清华大学致理书院“清云致洱”赴云南大理调研洱海保护与大理发展实践支队，以洱海保护为中心，调研大理生态文明与乡村振兴、企业责任、文旅产业等不同领域的发展现状，探寻生态文明建设与中国式现代化的绿色发展道路。

在洱源县梨园村的参观访谈中，支队了解到生态文明建设如何深入农村，打造“绿色食品牌”，助力乡村振兴建设。在参访大理不同的古城古镇时，支队成员也开始深入思考如何协调文旅产业可持续发展与生态保护的长期课题，深刻体悟生态文明建设的要义。

“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”，无论是洱海鱼翔浅底的水面，还是茈碧湖水墨般的涌流，支队成员们坚持保护第一、绿色优先，持续推进绿色革命，守护好大理的绿水青山的坚定理念和久久为功守护玉洱银苍的战略定力；感受到大理州统筹生态保护治理与流域转型发展，推进苍山洱海一体化保护，建设国家级洱海保护绿色发展保护区，坚持产业绿色化发展之路，加快以洱海流域转型发展为重点的绿色发展转型升级，不断探索“绿水金山就是金山银山”实现路径的发展成果；感受到大理州在水生态水环境治理、农业产业结构调整、文旅产业品牌建设、新兴产业绿色发展等方面积极探索与生动实践，以及在推动高水平保护和流域高质量发展中的科技力量。

大学生们在有风来的地方“漫步苍洱”，在大理特色的生态实践之路上，感悟建设天蓝地绿水清的美好家园、以高品质生态环境支撑高质量发展的重要意义，更加坚定了要努力学好专业知识、增长本领才干，为建设美丽中国、推进中国式现代化建设贡献自己的力量。

(责编：李依环、郝孟佳)