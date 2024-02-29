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“春风”行动促就业 招工团跨省千里“送”岗不停歇

2024年02月29日11:29 | 来源：央视网
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原标题：“春风”行动促就业 招工团跨省千里“送”岗不停歇

　　虽然已经出了正月十五，春运客流依然处在高位，很多人依然在路上，求学、务工、出差。正所谓，又是一年春来早，更有人勤万象新。春节后已经进入了找工作的高峰期，各种招聘活动密集登场。东部多个省份的人社部门和企业组成招工团，采取更多元、更主动的方式到中西部劳务输出大省招工。近日，记者就跟随江苏招工团一起到山西等地进行了跨省招工。

　　一大早，在山西运城的“春风行动”招聘现场，江苏镇江招工团队员一刻不停地在人群中穿梭，给求职人员讲解招工政策和企业用工信息。

　　本次招聘会集结了山西、江苏、山东等6省300多家企业，在镇江市提供的3700多个岗位中，涉及生物医疗、金融通信等优质岗位，吸引了不少年轻的求职者。

　　招聘会现场不少企业在食宿、福利待遇上开出了优厚条件吸引求职人员。36岁的闫态一直在镇江工作，这次回山西老家过年，听说有镇江招工团来招工，热心的他就来帮朋友牵线搭桥。

　　为了能够和当地长期合作，招聘会一结束，镇江招工团就到各县区走访调研、推介岗位。山西夏县劳务输出体量较大，在与县里沟通后，双方达成了输送劳务的长期合作意向。

(责编：郝孟佳、李依环)

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