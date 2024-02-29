原标题：“春风”暖大地 上岗人行早

2月21日，北京街道上厚厚的积雪尚未消融。凛冽寒风中，来自河北、陕西等地的务工人员搭乘朝阳区人社局安排的“就业直通车”暖心专车，到振远护卫、爱侬家政、东方慧博等用人单位顺利上岗复工。

节后正值企业复产用工高峰。今年年初以来，为了全力保障节后企业复产用工，助力一季度经济社会发展实现“开门红”，各地人社部门协同企业多措并举，省际跨区域劳务协作火热开展，各类线上线下招聘活动不停，返岗复工补贴政策不断。

1.节后用工带动就业

春节后，北京市的家政服务市场迎来了招聘用工热潮。元宵节前两天内，爱侬家政招聘负责人孟女士已经面试了50余位前来应聘的家政阿姨。

在用工大省广东，异地务工人员返岗保持平稳。据广东省人力资源和社会保障厅副厅长谢忠保介绍，今年春运以来，异地务工人员流动总体保持平稳有序。截至目前，外省农民工入粤返岗已逾九成，超过1700万人，异地务工人员以返回原岗位就业为主流。

值得一提的是，企业对技能人才的需求尤为旺盛。广东省人社厅调查数据显示，当地企业用工求人倍率在1以上，技能人才求人倍率长期在1.4以上，岗位供给有支撑。

数据显示，2023年，全国居民收入平稳增长，与经济增长基本同步，经济持续恢复，促消费政策效果不断显现，消费潜力不断释放。旅游、演出、展览等文化娱乐消费火爆，零售、住宿、餐饮等接触性服务业消费明显增长，带动有关就业岗位增加。

“今年节后用工市场的一大新特点，是劳动密集的建筑业和服务业吸纳就业能力愈发凸显。”中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员赵文认为，总体来看，2024年初，就业形势逐步改善。2023年，在经济运行不确定因素增多的情况下，党中央、国务院将就业摆在经济社会发展的优先位置，把稳就业提高到战略高度通盘考虑，取得了就业稳定增长、失业率平稳回落、就业形势总体改善的成果，为2024年稳就业积累了积极因素。

一方面，服务业吸纳就业能力不断增强，服务业就业人数持续增长。国家统计局数据显示，1月份，非制造业商务活动指数为50.7%，比上月上升0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。其中，建筑业商务活动指数为53.9%，服务业商务活动指数为50.1%，均高于临界点，延续平稳扩张走势。在旅游业、餐饮业推动下，2024年的网约车行业需求显著增长，平台获得收入的骑手数量呈现增长。

另一方面，随着传统制造业加速向智能化、数字化转型，对数字人才、复合型人才的需求度也更高。制造业岗位也成为高技能人才求职的热门选择。智联招聘发布的2023年四季度《中国企业招聘薪酬报告》显示，电子技术、半导体、集成电路、航空航天制造等多个制造业相关行业入围招聘薪酬前十位。

人力资源社会保障部有关负责人指出，从走势看，2024年就业工作稳的基础总体牢靠，经济增长将进一步恢复，新旧动能加快转换，新的就业增长点不断出现，为稳就业提供坚实支撑。与此同时，经济运行不确定因素增多，社会预期偏弱，就业总量压力不减，结构性矛盾依然存在，稳就业需要付出更多努力。

2.政策精准成效显现

举办专场招聘会、开通务工专列、深入一线宣讲……今年以来，各地区各部门更加突出重点群体就业，开展多种形式的公共就业服务。

2月18日上午，来自贵州省毕节市的556名务工人员，从成贵高铁毕节站出发，免费搭乘G3707次列车前往广州市，开启新一年的奋斗。作为劳务输出大省，贵州省每年有600万左右农村劳动力外出务工，主要前往广东、浙江、福建、江苏等省。据介绍，截至目前，贵州地区已确定开行务工专列18趟，办理务工团体票1.1万余张。

山西省开展“节前为企业送工，节后为群众送岗”线上线下招聘活动一千余场，提供招聘岗位100万个。早在1月，山西省就通过省外劳务服务工作站广泛征集环渤海、长三角、珠三角等用工集中地区的企业岗位信息，发布456家省外企业的42355个岗位，促进农村劳动者有序转移就业。截至2月21日，山西省向北京、江苏等省外方向组织了13批次“点对点”返岗复工，专车服务保障农民工顺利返岗。

海南省邮政网点、车站、码头变为“就业驿站”，提供就业政策咨询、岗位推介等服务。湖北省荆门市组织“进园区选岗位”、直播带岗、“就业大篷车”送岗下乡等活动，让企业招工更便捷、返乡人员“有岗有业、乐业兴业”。

高校毕业生方面，2024届全国普通高校毕业生规模预计达1179万人，同比增加21万人。各地各部门加强对高校毕业生等青年群体就业支持，推动用人单位与高校毕业生供需匹配，为高校毕业生提供就业专场服务。

近年来，我国新就业形态蓬勃发展，工作内容新颖、工作模式多样的新职业如雨后春笋般相继涌现，越来越多的大学生勇于尝试多元化的新兴职业，在热爱中练就本领与技能。伴随互联网浪潮，内容创作者、社群运营者、数字营销师等群体逐渐崭露头角；在科技创新的推动下，人工智能训练师、大数据工程技术人员、虚拟现实产品设计师等新职业方兴未艾；伴随绿色发展的理念深入人心，环境保护工程技术人员、碳排放管理员、湿地保护修复工程技术人员等新职业蓬勃发展。

“2024年，我国经济增量有望大于去年，这将为扩大就业提供有力支撑；产业结构升级扩充就业容量，特别是新产业、新业态、新商业模式蓬勃发展，带来全新的岗位需求，也有利于扩大就业空间，提升就业质量。随着稳预期、稳增长、稳就业政策红利逐步释放，将继续为就业稳定提供有力保障。”赵文指出。

3.“春风行动”如火如荼

从组织开展“春风行动”、就业援助月等系列就业服务活动，精准规划“稳就业”目标群体，切实升级“促就业”服务措施，到强化政企协作，保障就业市场供需对接，“牵线搭桥”助力群众在家门口就业，再到加大困难群体精准帮扶力度，牢牢扎稳民生“底盘”……各地各部门一系列的政策“组合拳”，搭建了就业的“快车道”，传递出积极的信号，温暖了市场主体，更凝聚前行合力。

1月25日至4月8日，人力资源社会保障部等九部门联合在全国开展2024年“春风行动”，集中提供引导有序返岗、促进就近就业和返乡创业、组织招聘用工等服务。春节期间，各地“春风”不歇，线上线下招聘活动持续举办，助力劳动者早返岗、企业早开工。截至2月17日，全国已累计举办各类招聘活动1.8万场，发布岗位1000万个；发出务工人员专车、专列、包机3000辆（列、架）次，输送劳动者10万人。

与此同时，各地坚持就业优先，兜牢民生底线，稳岗返还政策持续实施，吸纳就业补贴延续拓展，形成稳岗扩就业系统性政策支持体系，为政策红利加速释放注入了强大动力。

浙江省出台15条关于保障重点领域生产和用工、精准就业服务等方面稳工稳产政策，鼓励务工人员返岗就业，促进有序流动。绍兴市推出企业招用首次来绍人员给予每人250元招工奖励等十条“增值式”服务；杭州市推出包车返岗交通补贴、“不停产”企业用能补贴、“两重不停”企业项目用工补贴等政策。

广东珠海、东莞、云浮等市实施交通补助政策，以鼓励务工人员返岗就业，促进有序流动。东莞市对在重点用工企业工作的外省户籍员工2月12日至17日期间返岗每人次补贴300元；2月18日至20日期间返岗每人次补贴200元。

“下一步稳岗促就业，要充分利用劳动力资源，以扩大就业容量作为就业优先战略的首要目标，提高劳动参与率。数量优先，兼顾质量。通过加大转移农村劳动力力度，盘活存量劳动力。”赵文认为。

人力资源社会保障部有关负责人表示，2024年将更加突出就业优先导向，加快完善高质量充分就业促进机制，加力稳固就业向好态势。在政策方面，将更加突出协同性，推动非经济政策出台同步评估就业影响，提升经济社会发展对就业的带动力；同时完善财政补贴、税收优惠、金融支持、社会保障等支持体系，持续释放政策促就业红利。

（记者 邱玥 通讯员 范子溪）

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