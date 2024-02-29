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树立防诈意识 警惕“优惠换汇”

2024年02月29日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （张舟）近日，德国杜塞尔多夫发生针对中国留学生的“换汇”诈骗案件，某留学生通过校友微信群联系到一个自称可以提供优惠“换汇”业务的人，该同学向对方转账数万元人民币后却没有收到欧元，才发觉自己被骗。

中国驻杜塞尔多夫总领事馆提醒在德留学生，要树立防诈意识，提高防诈能力，严密保护个人信息，守住不转账、不付钱、不透露个人信息的红线，严防上当受骗。

诈骗分子大多混迹于微信群、朋友圈等社交网络平台，真假难辨，然后以“优惠汇率”诱骗人汇款，得手后以各种理由拒给付、玩消失，甚至伪造银行汇款记录和支票等支付凭证，给受骗人造成经济损失。

在德中国公民和留学生应通过银行等正规渠道换汇，切记不轻信各种“优惠换汇”信息，更不要主动在网络平台搜索换汇信息，避免上当受骗。私下换汇不仅无安全保障，还可能涉及洗钱、非法买卖外汇等犯罪行为。收到来源不明的所谓“优惠换汇”“办理退税”“低价购物”“招工雇人”“刷单赚钱”“投资理财”等诱惑性信息，或声称可以代办高额度信用卡、通过内部渠道办理各种手续、提供证券交易内幕等非法服务信息时，不要心存侥幸或贪图便宜，做到一律不听、一律不理、一律不信、一律不回。

如遭遇诈骗，及时向当地警方报案，并注意收集和保留诈骗嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据，以助于德执法部门破案和后续法律程序。如被骗款项系通过中国内地银行转账，还可拨打国内户籍所在地110报警电话或通过国内亲友向警方求助。如遇可疑情况，可拨打总领馆领事保护与协助电话、外交部全球领事保护与服务应急热线，进一步核实。

(责编：李依环、郝孟佳)

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