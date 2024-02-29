陈 婧

朗德海公园景色。

作者供图

朗德海公园位于英国利兹，我刚来上学时，便听闻此地风光如诗，是电影《朗德海花园场景》的拍摄地。于是在一个阳光明媚的周末，我和朋友一行人相约前去，一睹美景。

时值初冬，微风吹来，暖和的阳光洒在身上。走进公园，我的耳边传来孩子们的嬉闹声，映入眼帘的则是大片草地、树林、湖泊，微风拂过湖面，湖水泛起微波，在阳光的照耀下形成一层层涟漪，波光粼粼。成群的白天鹅漂游在湖面，享受着午后的阳光，眼前的美景令大家忍不住纷纷举起相机记录。

我们沿着湖边向前走去，身边不时有慢跑的人；也有三两好友在湖边铺上一块野餐布，畅聊休息；几位垂钓者沿湖而坐，渔线轻晃，静心以待鱼儿上钩；还有小狗的戏水声、枝头小鸟的叫声。时间好像慢了下来，让人不禁想闭上眼感受自然的气息，倾听万物的声音。

利兹初冬的天气阴晴不定。我们漫步一会儿，湖泊的上空便飘来几朵乌云，太阳渐渐被遮盖，金色的湖面逐渐过渡成深蓝色，犹如一颗若隐若现的巨大蓝宝石，镶嵌在公园的中央。一会儿便下起了淅淅沥沥的小雨，湖面上雾气萦绕。

小雨过后，太阳又露出了面。我们深入树林，公园里大片棕红色的树叶被风吹落，铺在草地上，红与绿相接，又与碧蓝的湖水相邻，风景如画。

傍晚时分，我们步行至一片开阔的草坪，好似一张绿色的大地毯。没有了树木的遮挡，目光所及之处皆是碧绿，令人心旷神怡。夕阳西下，太阳渐渐在云层中隐去。公园里，有的小孩在冰淇淋车前吃雪糕，有的老年夫妇互相依偎着散步，有的父母牵着孩子的手逐渐走出我的视野……落日余晖下，温馨、陪伴、爱意是如此地具象。

（作者系英国利兹大学英语文学专业硕士研究生）

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