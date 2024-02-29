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“天路”护学队

2024年02月29日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：【这些暖心故事 】“天路”护学队

 虽已开春，昆仑山深处的风雪，却一天紧过一天，路上的积雪越堆越厚……

看着漫天飞雪，牧民热西提·艾则孜的眉毛越锁越紧：“娃娃上五年级，要返校了，可是这路况，怎么送到学校去嘛！”

热西提对乡里山路的“脾性”，摸得一清二楚。这样的天气，孩子们上学必经的那条“天路”，怕是雪都没过脚脖子了。

西合休乡是新疆喀什地区叶城县最偏远的乡镇。全乡9个村散落在一个个山谷里，通往外界的唯一通道，就是那条似飘带一般，悬在大山绝壁上的新藏公路。乡亲们看它“离天三尺三”，都叫它“天路”。

巴什却普村、阿亚格却普村、亚尔阿格孜村和库兰阿古村4个村的人们去乡里，都得踏上这条“天路”。不仅要翻越2座海拔4000米的雪山达坂，还要经过十几个拐子弯，搁在平时，司机经过这里都得捏把汗，更别说有积雪和结冰了！

“原来村村都有教学点，但学生太少、老师不够，好几个年级一起上课，娃娃们学的东西少。去年县里入户走访，听取大家意见，最终确定把娃娃们集中到乡中心小学上课。上学期娃娃们的成绩提升了不少！可这学期开学就遇到这种天气，怎么办嘛？”

就在热西提一筹莫展的时候，传来好消息：由乡里清理积雪，组织车队护送4个村的小学生返校！

“我的车是四驱皮卡，前头能坐人，后头能装行李，我报名！”村民们得知乡里要组织护学队，积极响应，民辅警、村干部、工作队也都纷纷加入。

2月22日，在最接近乡中心小学的巴什却普村，45辆汽车集结完毕，165名小学生登车。

上百米长的车队，宛如一条巨龙在莽莽昆仑间缓慢前进。作为领队，西合休乡乡长阿卜力米提·芒苏尔色依提丝毫不敢掉以轻心。“‘搓板路’，慢下来。”“有结冰，低挡低速。”……上下坡、急转弯，对讲机里都会传出他的提醒。

60公里的山路，足足跑了5个多小时。夜幕降临前，车队终于驶出雪山，抵达学校……

（记者 尚杰 赵明昊）

(责编：郝孟佳、李依环)

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