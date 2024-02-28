人民网北京2月28日电 （记者郝孟佳）2024年春节期间，中国音乐学院全力推出“中国音·中国乐·中国年”品牌系列演出活动。活动包括4场现场音乐会演出、9场电视台与网络音乐会播出、6场公共文化服务演出和3地海外城市打卡等四个板块，为弘扬中国传统音乐文化，增强中国音乐国际传播力和影响力作出了积极贡献。

中国音乐学院党委书记王旭东在采访中表示，春节是中华民族最重要的传统佳节，也是弘扬中华优秀传统文化的最好节点。本次活动既是学校办学成果的集中展示，也是践行“以人民为中心”艺术理念、以中华优秀音乐艺术丰富人民群众文化生活、为社会主义文化繁荣和北京全国文化中心功能建设作贡献的实践举措。

中国音乐学院院长李心草表示，本次活动的多个板块通过不同的渠道将高水平音乐演出送到人们身边，用音乐为人们送上美好生活的祝愿，用优秀的、经典的中国音乐滋养国人的文化生活，展现了中华优秀传统音乐文化的独特魅力。

在现场音乐会演出中，“龙‘乐’新春2024新春专场音乐会”用管弦乐演绎中国作品，用音乐传递新春佳节的祝福与寄愿；“乐满元夕2024元宵节专场音乐会”用国乐奏响华美乐章，展现中国音乐的时代风貌；“和合新年音乐会——国际儒学联合会专场”促进多元文化创新融合，形成跨时代、跨文化的视听佳宴；“国音秦韵·风起长安——2024年大美陕西新春音乐会”深入挖掘地域文化和民族特色，让传统音乐与地域风情相得益彰。

为了与更多观众共享音乐盛宴，共贺新春佳节，中国音乐学院统筹师生、校友等艺术家资源，策划录制了长达300分钟的中国经典音乐作品，为观众提供了全方位、多角度的视听畅享。其中，“中国音·中国乐·中国年”新春音乐会首场网络直播于2月4日在“人民网+”客户端等平台同步播出，总访问量突破千万。

中国音乐学院“国乐快闪”演出。学校供图

中国音乐学院还精心准备了“送‘乐’下乡”专场音乐会和“中国音·中国乐·中国年——中国音乐学院走进北京时尚地标”等多场公共文化服务演出，将传统音乐送到市民身边。

此外，中国音乐学院院长李心草携手中国音乐学院校友及在校生，在法国巴黎、奥地利维也纳和德国柏林等地送上了温馨的节日祝福。独特的音乐语言跨越了地域与文化的差异，让世界各地的人们都能够感受到中国文化的魅力和深度，为弘扬中华传统文化，增强文化自信注入了音乐力量。

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