本报香港2月26日电 （记者陈然）全港学界国家安全常识挑战赛26日举行总决赛和颁奖典礼。比赛旨在加强学生对宪法、香港基本法、香港国安法和总体国家安全观的认识，体会自觉维护国家安全的责任感。

据介绍，挑战赛由香港特区政府律政司、保安局、教育局及香港善德基金会共同举办，共吸引来自585所中小学的逾10.2万名学生参与。

香港特区行政长官李家超为颁奖典礼发表视频致辞说，相信同学们通过参赛丰富了对宪法、香港基本法、香港国安法和总体国家安全观的认识，体会到自觉维护国家安全的责任感。基本法第二十三条立法是香港特区维护国家安全的重要组成部分，令香港特区拥有更完善有效的维护国安法律体系。基本法第二十三条立法将成为国安教育新范畴，特区政府会积极推展有关工作，期望校长、老师和家长以身作则，一同加深学生对基本法第二十三条立法的了解。

香港特区政府律政司司长林定国出席典礼并致辞表示，国家安全是维护国家主权、安全和发展利益的根本保障。香港国安法出台和实施为香港带来了更加安全和稳定的环境，为同学们的学习和成长提供了更加优越的条件。他寄语同学们保持对国家安全的关注和热情，不断学习、积极参与，为建设安全稳定的社会环境贡献自己的力量。

全港学界国家安全常识挑战赛以问答比赛形式进行，分为小学组及中学组，设有队际赛及个人赛共4个组别，总决赛于26日上午进行。经过激烈的角逐，轩尼诗道官立小学和中华传道会安柱中学分别获得队际赛小学组和中学组的冠军。

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