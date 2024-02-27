原标题：2024“流动科学课”首站落地广西

26日，开学第一天，由中国科技馆、教育部宣传教育中心、抖音联合发起的2024“流动科学课”在广西启动。抖音科普达人联合中、西部地区的科普大篷车走进乡村学校，开展系列科普活动，为科学教育基础薄弱地区带去优质科普资源。此外，平台精选的科普知识类视频也将以主题合集的形式上传至全国流动科普设施服务平台，面向乡村学校开放使用。

当前，边远地区科学教育资源匮乏、科学教师专业能力参差不齐、实验教学条件缺乏足够保障等问题依然困扰着乡村学校。补齐农村地区科学教育短板，需要借助多方社会资源，推动落地社会实践与中小学校教育活动融合的创新项目。随着短视频的普及，抖音上的优质科普内容经常被家长、教师作为“云课件”使用，让乡村的孩子们能更便捷地获取相关科学知识。因此，本次活动中科普场馆、教育部门、短视频平台携手联动，将科学家、科普达人、“云课件”等优质资源与现代科技馆体系科普资源结合，深入基层，走进乡镇，把“流动科学课”带到乡村青少年身边。

26日下午，火山地质与第四纪地质学家、中国科学院院士刘嘉麒为广西南宁刘圩镇中心学校的师生们带来《我们的家园——地球》的主题讲座。刘嘉麒在接受采访时表示，科普尤其要在基层下功夫，当前科普大篷车和“流动科学课”深入基层接触到更广泛的受众，这种形式非常好。

据了解，作为“流动科学课”重要载体，科普大篷车是现代科技馆体系重要组成部分，自2000年启动至今，已累计面向全国配发车辆1764辆，开展活动41.3万次、行驶里程5581.1万公里、服务基层公众3.53亿人次。多年来，科普大篷车充分发挥流动性强、覆盖面广、深入基层的突出优势，逐渐成为基层科普工作的重要载体和抓手。

（记者杨雪）

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