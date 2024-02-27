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青岛城阳：“足球娃娃”追梦绿茵场

2024年02月27日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：青岛城阳：“足球娃娃”追梦绿茵场

　　 “加油！加油！”冬日暖阳中的山东省青岛市城阳区流亭街道中心幼儿园，一堂生动的足球课上传来欢声笑语。孩子们边玩边练，感受着足球运动的独特魅力。6年来，这样的场景已成为日常。

　　 “在教学中，我们通过游戏的方式把足球运动的种子播撒进每一个孩子心里。”流亭街道中心幼儿园园长刘红燕说。

　　 据悉，城阳区2014年出台了校园足球实施方案，后来又相继发布了青少年校园足球工作实施方案、城阳区幼儿足球工作实施方案等配套文件，为开展校园足球亮出“路线图”。全区幼儿园积极打造足球项目，设置足球塑胶场地，购置足球及相关器材，做到“人人有球、个个踢球”。

　　 有了场地和器材，幼儿园又面临新的挑战：一方面师资严重不足——幼儿园教师往往没有足球基础，谁来教、如何教成了大难题；另一方面是学生安全——上足球课难免磕磕碰碰，如何赢得家长的理解和支持至关重要。

　　 “我们从俱乐部聘请专业教练解决了‘谁来教’的问题，通过配齐人员、购买保险、加强沟通等多种方式让家长们吃了‘定心丸’，足球课得以顺利开班。”流亭街道教育服务中心主任纪平尚介绍，流亭街道率先试点在幼儿园中班和大班开设足球普及课和足球社团，形成经验后在全区公办幼儿园推广。

　　 “在幼儿园阶段打好了底子，在中小学广泛开展足球课也就水到渠成。”城阳区教体局党组书记、局长祁照勋介绍，城阳区把足球教育纳入学校教育整体规划，在新课程改革中创新编写校园足球校本教材，把足球教学列入中小学校“必修课”。目前，全区从一年级开始开设足球课，保证每天至少1个小时的足球活动时间，参与足球运动的孩子近5万名。

　　 为了保障教学水平，城阳区创新足球教练引进机制，以政府购买服务的方式聘请了40名优秀退役运动员作为专业教练进校带队训练，还与青岛海牛等职业俱乐部合作引进专业教练员和先进青训体系；此外，在足球教学中，坚持以赛代训，形成“班班比赛、校校参与、全区联赛”的校园足球竞赛格局。

　　 “全区社会足球场地全部免费向学生开放，以前孩子们到处找场地踢球，现在孩子们在家门口就能踢球。”城阳区教体局体艺卫科科长王文介绍，目前，全区中小学拥有足球场142处，其中标准足球场38处。此外，城阳区还建设了标准足球场151处，笼式足球场、简易足球场200余处，平均每万人拥有足球场地2.6块。

　　 多招齐下带来的是累累硕果：五年来，城阳区校园足球共夺得省级足球比赛冠军7个、市级冠军46个，累计向各级国家队输送优秀足球人才42名；全区共创建全国校园足球特色学校45所、全国校园足球特色幼儿园28所。校园足球已成为城阳乃至青岛的一张亮丽名片。

　　 （记者 刘艳杰）

(责编：李昉、郝孟佳)

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