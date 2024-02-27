原标题：辽宁启动科技专员进企业专项行动

科技人员与需求企业自愿对接，以“企业点将”“双向选择”等方式，将企业技术需求与科技专员专业特长精准匹配，推动科技创新资源和人才团队走向一线、走向企业、走向产业，以科技创新推动产业创新。26日，在辽宁省政府新闻办举行的新闻发布会上，辽宁省科技厅厅长蔡睿介绍了辽宁省“科技专员进企业，惠企助企开门红”专项行动。

此次专项行动由辽宁省科技厅联合省工信厅、省国资委等省直相关单位共同开展，预计将派出1000名科研能力强、拥有创新成果的科技人员担任“科技专员”，帮助企业解决技术、人才和服务等难题。同时，相关单位将在科技专员服务企业长效机制、强化政策支撑、打造高质量科技专员队伍等方面加强组织引导工作。

今年年初，辽宁省政府出台《辽宁省推动经济稳中求进若干政策》，进一步完善科技专员进企业的政策支持体系。其中，对科技专员服务专项行动发放科技创新券补贴，对优秀的科技专员优先推荐列入“兴辽英才计划”予以支持；对派驻企业与科技专员进行成果转化、建设研发平台等提出资金支持；对组织成效明显的高校院所等派出单位提出奖励支持；对科技专员与企业合作项目在省科技计划中给予支持。同时，鼓励省直相关部门和地方政府制定配套政策措施，形成政策合力推动科技专员精准服务企业。

据了解，辽宁省教育厅、工信厅、人社厅等单位分别对专项行动建立了保障机制和鼓励机制，搭建了科技专员服务在线数字化管理服务平台，形成“科技专员+团队+高校院所+企业”的服务模式，鼓励并支持科技专员与派驻企业开展技术研发、人才培养等合作，与企业结成利益共享、互利共赢的共同体。

据悉，此次专项行动将分批选派科技专员，成熟一批，派驻一批。辽宁省科技厅将对首批启动的300名科技专员集中开展业务培训，从科技政策、技术服务和科技金融等方面，提升科技专员服务企业的能力。

（记者郝晓明）

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