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切莫紧盯竞赛而忽视基础素质培养

2024年02月27日08:07 | 来源：光明日报
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原标题：切莫紧盯竞赛而忽视基础素质培养

　　 在过去很长一段时间，一些面向中小学生的竞赛及竞赛产生的结果与招生入学挂钩，致使很多家长对竞赛保持高度热情。而一些主办单位体现出鲜明的逐利性，出现了一系列乱象，如竞赛活动繁多、质量参差不齐，主办单位繁杂且门槛不一，竞赛活动收费不规范，公平性备受质疑等等。

　　 近年来，教育部等部门连续出台相关政策，提出从严管控面向中小学生的全国性竞赛活动，原则上不举办面向义务教育阶段的学科类竞赛活动，要求竞赛及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学依据。在科学、严格管理下，中小学生竞赛活动的组织与开展更加规范化、常态化、有效化。

　　 竞赛活动涉及类型多、涉及学段多、主办单位多、潜在参与学生规模大，学生及家长需从正规渠道了解相关情况，更加理性地对待竞赛活动。

　　 家长支持孩子参加竞赛活动，往往出于多种考量。首先，基于孩子的学习兴趣。兴趣是激励孩子自主学习、自由探索的最好老师，“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”对于竞赛这类“自选学习活动”，如果孩子没有兴趣，就很难深度参与并从中受益。当前，广大家长更加尊重与关注孩子的学习自主性积极性，侧重于从孩子兴趣出发选择参加不同类型的竞赛。其次，让孩子的学习生活更充实。随着平板电脑、智能手机等电子产品的普及，越来越多的孩子花费大量时间上网，家长逐渐意识到长时段沉迷电子产品的危害。为拓展、丰富孩子的学习与实践，许多家长会支持、鼓励孩子参加竞赛活动，让以高质量竞赛活动为载体的综合性学习进入孩子生活，客观上减少其沉迷电子产品的时间，提高学习生活质量。最后，关注孩子的全面长远发展。目前，全国性竞赛活动有自然科学素养类、人文综合素养类、艺术体育类。教育部等部门要求这些竞赛活动坚持公益属性，以素质教育为导向，切实促进学生全面发展。越来越多的家长也意识到，只有参加高质量竞赛活动，助力孩子有效补齐素质短板，充分发展爱好特长，形成终身学习能力，才能真正给孩子以锻炼、成长。

　　 然而，因内卷心态的驱使，在引导孩子参加竞赛活动时，仍有部分家长带有不同程度的功利色彩。一是想通过竞赛让孩子提前拿到招生入学资格。如果过分执着于这种想法，不顾孩子的参赛意愿和学习状态，过度关注竞赛结果，就会给孩子造成不必要的压力，反而影响学习效果。二是想通过参加竞赛加大孩子在招生入学时的录取概率。尽管教育部的要求很明确，但一些家长对这些政策了解不清，受以往经验影响，秉持“证不压人”“有备无患”的心态，希望孩子在招生入学时多一些附加材料，从而获得更多“印象分”。三是希望通过竞赛增加在其他“入学赛道”上的竞争力。有些家长把留学作为孩子未来升学的选择之一。而申请国外大学，标准化考试和竞赛表现均很重要，在标准化考试分数达到入学要求时，竞赛等特殊经历会成为学生的独特优势。国外大学看重的竞赛对提高录取率确实可以起到锦上添花的作用，但盲目选择竞赛，把过多时间、精力放在竞赛活动上，耽误或影响日常学习，就是舍本逐末了。

　　 在竞赛活动管理更加规范化、常态化、有效化的同时，家长也应相向发力，为中小学生健康成长营造良好环境。

　　 首先，放平心态，精选竞赛活动。经过严格把关的全国性竞赛对学生成长具有积极意义，但家长必须知道，这些竞赛并非都适合孩子。即使适合，孩子的时间和精力有限，也不可能参与太多竞赛。其实，学校教育是根据教育目标、培养目标、课程目标、教学目标系统化设计，并由专业教师进行的专业性活动，只要遵照国家课程标准要求，家校社协同合作高质量完成教育教学任务，绝大多数孩子都可以具备升学就业所必需的素质，同样可以成长成才。

　　 其次，提高认识，注重竞赛的全面教育价值。竞赛对培养孩子的学习习惯与毅力具有重要意义。家长要让孩子在竞赛活动中学会沟通与交流、合作与分享；学会分配时间、管理时间，维持参加竞赛和日常学习之间的平衡。要在竞赛活动中有意识地培养孩子的拼搏精神、提高孩子的心理韧性，当孩子在参赛过程中遇到困难、产生懈怠情绪时，家长应及时鼓励孩子迎难而上、超越自我，培养其战胜困难的勇气和奋斗精神。必须指出的是，在基础教育阶段，掌握基础知识、培养基本能力、积累探索经验、形成学习策略、建立思维方式，对所有学生都至关重要，家长不能因为鼓励孩子参加竞赛而忽视更基础、更重要的素质培养。

　　 最后，深度参与，着重关注孩子参赛过程，并对其进行必要引导和规划。家长应不断提高引导、教育孩子的意识和能力，不仅要让孩子明确竞赛活动的目标，还要在参赛过程中做孩子认知、做事、做人的表率。同时，更要注重引导、教育孩子的方式方法，充分考虑孩子不同发展阶段的认知水平和心理特征，照顾孩子作为独特个体的性格特点，努力做到“随风潜入夜，润物细无声”。更重要的是，家长可以通过陪伴孩子参与竞赛，一起探索、挖掘孩子的优势能力领域，为其未来专业选择和职业生涯规划做好准备。

　　 （作者：秦玉友，系东北师范大学中国农村教育发展研究院教授）

(责编：李昉、李依环)

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