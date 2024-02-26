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宁夏出台首部柔性引才综合性政策文件

2024年02月26日08:13 | 来源：科技日报
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原标题：宁夏出台　　首部柔性引才综合性政策文件

记者2月23日从宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅获悉，宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅会同宁夏回族自治区党委人才工作领导小组办公室等13个部门联合印发《宁夏回族自治区柔性引进人才工作实施办法》（以下简称《柔性引才办法》），进一步鼓励支持全区各级各类企事业单位柔性引进优秀人才，为“六新六特六优”产业高质量发展和先行区建设提供智力支持。

“这是宁夏回族自治区出台的首部柔性引才综合性政策文件，着力解决用人单位在引才、育才、用才过程中出现的问题。”宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅相关负责人介绍。

《柔性引才办法》突出顶层设计，对柔性引进人才的标准、管理、服务等做出具体规定，包括引进条件、引进途径和形式、支持措施、服务保障、工作机制等。

在拓宽引才渠道方面，《柔性引才办法》提出顾问咨询、技术入股、挂职兼职、项目合作、揭榜挂帅等6种引才途径。

在强化引才支持方面，《柔性引才办法》提出建立人才工作载体、建设“飞地”研发中心、打造候鸟型人才服务站、设立青年人才驿站、设置事业单位流动岗位和建立企业引才薪酬补助机制等9项具体措施。

《柔性引才办法》提出，宁夏新增柔性引才支持资金1900余万元。对柔性引进的区外高水平科技创新团队，给予最高200万元经费补助；对企业柔性引进的急需紧缺人才，给予最高50万元薪酬补助。

（记者王迎霞）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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