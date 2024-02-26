原标题：“共同营造有利于创新型人才成长的氛围”

科技创新是推动社会发展和人类进步的关键驱动力。科技创新的能力和水平决定着一个国家的综合国力和核心竞争力。加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。

创新型人才是实现高水平科技自立自强最重要的战略资源。目前，不同领域、不同行业、不同专业的创新型人才，对禀赋特点、核心素质和关键能力的要求并不相同。根据我个人了解和认识，创新型人才大都具备以下共同特点：一是具有强烈的好奇心；二是善于学习和思考；三是敢于批判和质疑；四是保持专注和执着。我一直秉承这样一个理念，即创新决定高度，执着决定厚度。

那创新型人才从何而来？培养创新型人才是一项系统工程，需要基础教育、高等教育、家庭教育乃至全社会的协同努力，尤其要尊重规律、抓住本质、回归常识，共同营造有利于创新型人才成长的氛围。

高校是培养造就创新型人才的主阵地，必须自觉担当起自主培养创新型人才的时代重任。近年来，国内各高校都在积极探索创新型人才培养新路径新机制新模式，并取得积极进展和显著成效。以重庆大学为例，我们提出办更具创新活力的大学，全面落实立德树人根本任务，突出需求导向、问题导向、质量导向，统筹教育、科技、人才，从思想政治工作、学科体系、教学体系、科研管理体系等维度，系统推进人才培养供给侧改革，持续打造一流本科教育和卓越研究生教育，全面提升创新型人才自主培养质量。

具体来讲，就是通过系统性重塑和深层次改革，在人才培养体系和生态构建中进一步突出“三个更重”：一是更重素质，主要通过实施大类招生、大类培养、大类管理，强化学生通识和博雅教育；二是更重基础，主要通过加强基础学科建设、强化本研贯通培养、打造一流专业课程等，夯实学生数理和专业基础；三是更重能力，主要通过促进学科交叉、科教融汇、产教融合等，淬炼学生实践和创新能力。

开展学术探索和科研创新本身就充满未知，这个过程布满荆棘、十分艰辛，不可能一蹴而就，遇到瓶颈、难题更是在所难免。作为科研人员，要有清晰认识，做好充分心理准备，不能急功近利，更要保持学术底线。同时，也要及时寻求指导帮助，开展深入交流讨论，多听取意见建议，这是一条非常实用的路径方法。

新时代新征程，高校要着力提升创新型人才自主培养质量，加大对科研人员潜心研究的支持力度，努力营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围，让广大科研人员做出更多对社会发展和科技进步有意义的创新成果。

（记者杨桐彤采访整理）

(责编：李昉、孙竞)