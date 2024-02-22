本报记者 赵帅杰

正值寒假，全国政协委员、甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县居集镇深沟小学教师马晓丽并未休息，而是深入城镇和乡村学校，与校长、任课教师以及学生代表探讨民族地区教育发展问题。“全国两会召开之前，我要把提案内容准备得更充分。”马晓丽说。

在90后政协委员马晓丽看来，全国政协委员不仅是一份政治荣誉，更意味着沉甸甸的责任。为了不负使命，她在努力干好本职工作的同时，利用课余时间开展走访调研，收集社情民意。

在民族地区教育帮扶项目支持下，当地乡村学校脱胎换骨，配备教师周转宿舍、发放乡村教师补助等政策让一线教师的幸福感大幅提升。“好政策扩大了临夏州教育人才‘组团式’帮扶范围，带动乡村基础教育水平持续提升。”马晓丽说。

“由于临夏地区教育基础薄弱，满足学生和家长‘上好学’的愿望，以及教师队伍建设方面，还存在一定短板。”调研中马晓丽发现，乡村学校存在音体美教师短缺、部分专任教师开展信息化教学的能力不足、现有培训项目不能满足乡村教师能力提升需求等问题。去年全国两会，马晓丽提交了关于提高民族地区教师队伍整体素质的提案，还牵线搭桥，引进东部地区优质线上教育资源。

前不久，积石山县发生6.2级地震，马晓丽积极对接外地救援物资运往灾区。随着抗震救灾转入灾后恢复重建阶段，马晓丽利用自身所学，在灾区“帐篷小学”参与心理疏导，带领学生唱歌、画画、玩游戏，引导学生以积极乐观的心态面对生活。她还走进安置点与受灾群众沟通交流，了解他们的所想所盼。“只有多走、多听、多看、多记，才能真实准确反映社情民意，推动解决好群众身边事。”马晓丽说，今年她将继续为民族地区基础教育发展鼓与呼，还要把灾区群众的心声带进人民大会堂。

为提升建言水平和履职能力，今年初，马晓丽先后列席了甘肃省、临夏州和积石山县的政协会议，并向省、州、县政协委员请教问题。近来，她又忙着将走访调研所得形成提案。“我将认真履行委员职责，紧盯基层的教育难点堵点和群众急难愁盼，以高质量履职助推高质量发展。”马晓丽表示。

《 人民日报 》（ 2024年02月22日 18 版）

(责编：李依环、孙竞)