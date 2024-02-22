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立“大体系” 破“小而散”

张荣
2024年02月22日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：立“大体系” 破“小而散”

全面加强基础研究，提升原始创新能力，既是有效应对外部风险挑战，实现科技自立自强的迫切要求，也是建设世界科技强国，实现中华民族伟大复兴的重要战略支撑。针对目前基础研究存在的短板，我建议：

立“大体系”，破“小而散”。强化对重大科学问题和重大战略需求的系统性谋划、前瞻性布局，进一步加强顶层设计和体系建设。瞄准未来科技和产业发展的制高点，发挥新型举国体制优势，统筹部署战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。

立“活机制”，破“少而弱”。明确战略科学家培育目标，优化领军人才发现机制和项目团队遴选机制，对领军人才实行人才梯队配套、科研条件配套、管理机制配套等特殊政策；重视对非共识项目的价值判断和培育支持，非共识是许多颠覆性创新的前期特征，应探索建立针对此类项目的非常规评审和管理机制；强化面向国际前沿制定科技战略规划的引领作用，围绕重点方向、重大平台和重大任务自上而下设立重大项目，探索项目分级结题和国际同行评审机制；强化高校基地作用，吸引企业和科研机构合作，探索建立产学研用深度融合的全链条、网络化、开放式协同创新机制。

立“新生态”，破“浮而杂”。要深化高校科技体制系统性改革，把握科研创新规律，不盲目追求标新立异而新设项目。探索科技金融校地合作新范式，鼓励社会力量支持基础研究，与科研人员建立科技创新成果接管前置的“陪跑”机制，不断提高项目资助容错率。要弘扬科学家精神，增强科研人员进行高水平创新的主动性和历史自信，推动形成既能有效服务国家重大战略需求，又能充分激发科学家创新潜能的基础研究发展生态。

（作者：张荣，系中国科学院院士、厦门大学党委书记）

（记者崔兴毅采访整理）

(责编：李依环、孙竞)

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