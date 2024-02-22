窦贤康

原标题：加强基础研究，归根结底要靠高水平人才

国家自然科学基金作为国家资助基础研究的主渠道，要站在国家战略高度，加强工作统筹，强化基础研究的前瞻性、战略性、系统性布局，把探索科技前沿同服务国家重大战略需求和经济社会发展目标更有效地结合起来，把基础研究和人才培养更好地结合起来，切实推动基础研究高质量发展，有力支撑建设人才强国和科技强国。

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，学科交叉融合不断发展，科学研究范式发生深刻变革，基础研究孕育重大突破，持续催生变革性技术和颠覆性创新，深刻改变人类生产生活。社会发展需要科学技术快速进步，基础研究的组织化程度越来越高，目标导向的基础研究发挥着越来越大的作用，自由探索仍然是拓展科学前沿的基本途径。

基础研究是探索未知的过程，具有基础性、长期性、不确定性高的特征，其创新成果往往不是计划出来的，需要广大科研人员心无旁骛，脚踏实地奋斗，这就需要我们为科研人员自由探索营造宽松环境。具体来说：一是深入实施评审专家被“打招呼”顽疾专项整治，加强科研诚信宣传教育及对科研不端案件的严肃惩戒，营造风清气正的科研生态；二是鼓励自由探索，保持自主选题类项目资助规模占比总体稳定，保障科研人员能够自主命题开展前沿探索；三是优化项目资金管理，遵循科学发展规律和科研管理规律，充分尊重广大科研人员的科研自主权，减轻科研人员不必要的负担。

加强基础研究，归根结底要靠高水平人才。只有给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，支持青年人才挑大梁、当主角，才能造就规模宏大的青年科技人才队伍。国家自然科学基金作为国家培养基础研究人才的重要平台，要加大对青年人才的支持力度，加强基础研究后备力量的培养，积极支持中青年科学家承担重大类型项目，通过重大任务带动，助力青年人才快速成长。同时，突出高层次人才培养，构建高层次人才长周期支持机制，加强科技帅才和优秀科研团队的选育培养，完善体系化“人才资助链”，构建规模宏大的基础研究人才队伍，向产业发展的关键环节培养输送高水平创新人才。

（作者：窦贤康，系中国科学院院士、国家自然科学基金委员会主任）

（记者崔兴毅采访整理）

(责编：李依环、孙竞)