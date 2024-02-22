林忠钦

原标题：挑战科学难题 不要急功近利

基础研究是整个科学体系的源头，加强基础研究不仅对增强我国自主创新和原始创新策源能力具有引领作用，还对科技强国建设具有长期性、基础性的重要作用。高水平研究型大学是基础研究的主力军和重大科技突破的生力军，我们要发挥其基础研究的优势、学科交叉融合的优势，更好地服务国家战略和经济社会发展。

究竟什么是基础研究？这是一个长期的过程，在做研究的时候不一定有明确的工程应用导向，当研究进行和深入到一定程度时，会发现这个研究工作有其应用之处。要支持青年学者从事兴趣导向的基础研究，鼓励青年学者做有兴趣的研究，挑战科学难题，不要急功近利。

近年来，我国设立了一批大科学设施，利用这些设施能够开展非常前沿的研究工作。我建议设立大科学设施的使用专项，鼓励各单位科学家积极使用大科学设施，开展深入可持续的基础研究。我国设立了多个科技重大专项，这些专项都有明确的工程目标，但是对相关基础研究的支持还不够。如果能够围绕国家科技重大专项，设立相关的基础研究项目群，将使专项工作做得更加成体系，成效更显著。

还要加强重大产业需求对基础研究的牵引作用，提升基础研究成果转化的效率。我们要前瞻部署和重点支持能够对产业发展产生革命性、颠覆性推动作用的基础研究，如原子制造等，在关乎国家命脉的战略性重点发展方向不断积累，构建长板优势；提升应用性基础研究对于产业创新发展的贡献率，建立政府主导的基础研究成果基金，以产业需要为导向，提高基础研究成果转化效率，更好服务国家战略和经济社会发展。

（作者：林忠钦，系中国工程院院士、上海交通大学原校长）

（记者崔兴毅采访整理）

(责编：李依环、孙竞)