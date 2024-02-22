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激发人才内驱力，做“顶天立地”科研

2024年02月22日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：激发人才内驱力，做“顶天立地”科研

颜 宁 深圳医学科学院院长、深圳湾实验室主任、清华大学教授、中国科学院院士

说起基础研究，人们会想起自由探索。我本人也一直在相对自由宽松的学术环境中成长至今。但是像人类基因组计划这类目标明确的大项目显然属于有组织科研，极大地促进了基础研究领域的原创发现。所以，有组织科研与自由探索之间并不是非此即彼的关系，要让有组织科研与自由探索相互促进，激发科研人员内驱力，开展“顶天立地”的科研。

所谓“顶天”，就是能在科学史留下浓墨重彩篇章、在世界范围内有重大影响的原创发现。专心科研本身就是一种幸运。成为世界上首个发现者或创造者，简直是人生最大的馈赠。若能充分激发科研人员的内驱力，使其将才智发挥到极致，何愁没有创新？激发科研人员的内驱力，就要给大家充分的自由，让他们不被事务性的工作打扰，建立科研经费包干制，给予科研人员更大的自由度和决策权。资助机构应长周期、滚动式地支持，依托单位应提供专业化的服务，尽可能创造“科研无忧”的环境。

所谓“立地”，是目标导向类基础研究，是以需求端作为问题出发点的研究。具体到生物医药领域就是揭示致病机理，开发新药物、新疗法。这正是发挥有组织科研的优势领域，也能产生原创成果。我们希望科学家与临床医生加强合作。临床医生发现问题，科学家凝练问题、探索问题，支持他们在基础研究领域获得重大发现，开发新疗法、新药物，助力临床救治。

做“顶天立地”的科研，还需要避免科研评估“一刀切”，防止人才“帽子”异化。针对基础研究和转化研究，应分类制定人员考核机制和绩效评估机制，用不同的评价体系衡量成果产出，尽量避免科研过度功利化。

(责编：李依环、孙竞)

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