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广东计划新增公办普通高中学位13万个

2024年02月22日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社电  （记者郑天虹、杨淑馨）记者从近日召开的广东省高质量发展大会上获悉，在2023年广东新增基础教育公办学位61万个基础上，今明两年广东计划新增公办学位学前教育13万个、义务教育80万个、普通高中13万个。

广东持续提升教育服务高质量发展支撑力。去年，广东牵头获批全国重点实验室6家、国家卓越工程师学院2家。今年力争新增国家和省部级创新平台10个左右、转化创新成果2000项以上；推进产教融合试点城市建设，培育28个市域产教联合体、79个行业产教融合共同体；推动香港城市大学（东莞）正式设立，支持香港科技大学（广州）等合作办学高校创新发展，吸引集聚世界一流教育资源和创新要素。

广东将组织12所师范院校纵向帮扶15个欠发达地区，227所县中结对托管帮扶，全面提高乡镇“三所学校”、县中办学质量。同时，推进首批82家高校院所结对共建的57个县（市），各打造1个以上共建项目示范样板，组织第二批高校与52个涉农区结对，让广大师生把论文写在南粤大地上，共同绘就“百千万工程”的壮美画卷。

(责编：李依环、孙竞)

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