本报记者 周姝芸

法国巴黎高等商学院一角。

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刘明明在法国学习管理学，他说申请留学前，自己做了不少功课。“法国除了综合性大学外，其高等教育体系还包含了高等精英院校，其中以商科领域的高等商学院及理工科领域的工程师学院最为常见。我曾在本科时来法国做过交换生，临近毕业想继续体验留学生活。再者，法国的高等商学院对跨专业申请者比较友好，于是我便来此求学。”刘明明说。

日前，启德教育发布《2023-2024法国留学报告》。其中数据显示，近年来商科专业越来越受到学生青睐，在赴法留学的学生中，申请数量靠前的均为法国高等商学院。2023年，里昂高商申请数排在第一位，其次分别是SKEMA商学院、埃塞克高等商学院ESSEC、北方高等商学院EDHEC、欧洲高等商学院ESCP。

相关留学专家介绍，法国高等商学院是法国教育机制的一大特色，以培养世界商业精英而闻名于世。法国高等教育采取LMD学制，即学士（Licence3年）， 硕士（Master2年），博士（Doctorat3年）。高等商学院课程涵盖了本硕博三大阶段，法国共有19所高等商学院同时拥有国际三大认证（英国工商管理硕士协会的 AMBA、国际商学院协会的 AACSB、欧洲管理发展基金会的EQUIS），这在欧洲范围乃至全球范围内都是非常瞩目的成绩。

就读于里昂商学院数字营销与大数据专业的王跃分享了自己的上学体验：“来法国学商科后，我的日常学习节奏还是相对紧张的。课程多、各类小组作业多，除了上课，我还有小组会议、个人作业和准备presentation。持续地输入输出，让我感到进步很快。”

刘明明认为，法国的高等商学院为学生提供了不少实习机会。他说：“高商在法国的认可度较高，学校的职业中心经常邀请企业举办招聘、讲座活动，还请专业的老师为大家解决求职问题，例如如何面试、谈薪，相当实用。除了学习之外，我认为留学期间打破交流壁垒、获取信息也很重要。例如在社交媒体上主动联系学长学姐，听取他们的建议也十分重要。”

报告中一组数据显示，近年来法国高等商学院录取中，巴黎HEC商学院对于申请人的要求最高，录取学生多来自国内排名靠前的985院校或海外名校；埃塞克高等商学院ESSEC的录取者包括来自国内211或普通本科院校。法国高商欢迎来自不同院校背景的学生申请，排名靠前的高商录取者绩点基本在2.2/4以上，排名越高的学校，录取者绩点越高；英语语言成绩几乎都达到雅思6.5或者托福100以上。

如果不会法语，是否还可以去法国留学？对此，启德教育相关负责人表示，法国高等教育的授课语言一般有纯法语授课、纯英语授课、英法双语授课三种情况，据官方统计，近十年英语授课课程的数量增长迅猛，大多数院校的要求是英语B2（相当于雅思5.5-6.5）以上。

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