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留荷学子 共庆新春

2024年02月22日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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中国学生和荷兰学生一起参加游园会活动。
全荷学联供图

本报电  （张舟）日前，全荷学生学者春节联欢会（以下简称“全荷春晚”）在荷兰阿姆斯特丹举办。全荷春晚由中国留荷学生学者联合会主办，共500余名留荷学生学者及国际友人线下参与了盛会，2000余名观众通过教育部留学服务中心的线上直播观看，活动热闹非凡。

“玉兔辞旧春华启，龙腾岁首开新运。”全荷春晚今年特别增设了“新春游园会”作为预热活动。游园会现场共设有7个摊位，每个摊位都与中国传统文化紧密相关。比如写春联、折灯笼、剪窗花、制作中国结、猜灯谜等传统民俗活动。

有的同学在灯笼上写下新一年的愿望，有的将亲手制作的中国结赠予好友……游园会的各个角落洋溢着欢声笑语。

全荷春晚表演以“荷汇海聚，春龙起蛰”为主题，歌曲《梦之光年》、汉服走秀《盛唐元夕》等表演展示了青年学子朝气蓬勃的风采；西洋乐《贝加尔湖四重奏》、古典舞《爱莲说》分别展现了古典西洋乐和传统民乐舞蹈的特别魅力。晚会结束时，全体工作人员登台献唱《明天会更好》，为大家送上新年祝福。

节目表演期间还有观众互动环节。现场观众受邀用自己的家乡话送新春祝福，积极参加成语接龙游戏，展现自己对中国文化的理解。观众和现场的表演者、工作人员共同营造出欢乐、温馨的春节氛围。

(责编：李依环、孙竞)

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