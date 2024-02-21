本报记者 吴君

2月18日，湖北省襄阳市南漳县文化中心广场人头攒动，襄阳市“春风行动”大型招聘活动正在举行。在蓝色的雨棚下，杨艳拿着岗位简介宣传单，给前来咨询的求职者介绍工作的具体细节：“我们的培训都是免费的，学员每天还能领到23元的生活补贴，结业考核合格就会给学员颁发证书。”

杨艳是南漳县金农百兴职业技术培训学校的校长，每年都会参加县里举办的各类招聘活动。“我们不仅参加集中招聘，也会搭上县里组织的就业‘大篷车’，到各镇（区）参加各类小型招聘活动，并通过线上线下结合的方式，推动解决求职难的问题。”杨艳介绍，活动当天，学校推出了厨师、甜点、美容、家政等20多个技能岗位，培训签约30多名学员。

襄阳已连续20年举办“春风行动”大型招聘系列活动。活动现场，1000余家企业提供各类岗位5.5万个。“与往年相比，此次招聘活动是市县同步举行，为求职者、返乡技能人才、招聘企业、劳务和技能培训机构等搭建对接平台。”襄阳市劳动就业管理局党委书记、局长琚勇胜说。

今年以来，襄阳市组织开展“新春就业赶大集”“接岗服务大篷车”等系列活动。截至目前，已开展“春风行动”线上线下招聘活动共计67场次，累计提供7.9万个岗位。

扩大就业容量、提升就业质量，今年襄阳“春风行动”大型招聘系列活动更突出产业链与人才链供需衔接、人社政策与惠企惠民服务衔接。“我们将以这次‘春风行动’为契机，出台更多援企、减负、稳岗、扩就业的支持性措施，提供高效便捷的政务服务，拓展包容活跃的创新空间，创造便利舒适的生活条件，让广大劳动者和专家人才在襄阳工作愉快、梦想成真。”湖北省委常委、襄阳市委书记王祺扬说。

《 人民日报 》（ 2024年02月21日 13 版）

(责编：李依环、孙竞)