张子法 俞 彬

立德树人是高校的根本任务，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记指出：“思想政治理论课能否在立德树人中发挥应有作用，关键看重视不重视、适应不适应、做得好不好。”高校办好思政课，需要在教学方式上坚持守正创新，着力增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，助力培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

强化问题导向。习近平总书记指出：“思想政治理论课要坚持在改进中加强、在创新中提高，及时更新教学内容”。高校思政课创新需要强化问题导向，聚焦时代问题，多瞄准学生的现实关注点、思想困惑点、理论渴求点、内心需求点及时更新教学内容，多从提出问题并回答问题的思路确定思政课程主题、设计教学方式，更好激发学生的兴趣。以政治经济学教学为例，在一些方面人工智能正在代替脑力劳动进行创造和生产，该如何运用劳动价值论分析这些新现象？要通过主动挖掘新问题、探索回答新问题，更好展现马克思主义与时俱进的理论品质，让学生深刻认识到马克思主义是观察世界、分析问题的有力思想武器，引导学生更加自觉地把习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义的立场观点方法运用到看待事物、解决问题的过程中。

善用案例教学。学习理论最有效的办法是读原著、学原文、悟原理。高校办好思政课，首先要引导学生研读经典，认真学习原著原文，打好马克思主义理论基础。在此基础上，还要加强案例教学，善于运用丰富的中国案例阐释马克思主义基本原理如何运用于中国实际，引导学生深入理解坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合是马克思主义中国化时代化的根本途径。要依据“两个结合”的科学内涵选择案例，拓展案例来源，深入挖掘我们党为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗并取得辉煌成就的伟大历程和中华文明五千多年绵延不绝的大历史，把其中具有说服力、感染力、吸引力的素材凝练为阐释党的创新理论真理力量和实践伟力的生动课程案例，让学生产生共情共鸣共振。

结合社会实践。习近平总书记指出：“必须坚持在实践中发现真理、发展真理，用实践来实现真理、检验真理。”纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。高校办好思政课，要注重让学生通过社会实践活动来学习领会党的创新理论，增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。可以组织学生开展调查研究，让学生既能在课堂上学经典、知理论，更能通过调查研究来运用理论，感悟党的创新理论的真理力量和实践伟力。思政课和社会实践大课堂结合起来，就能更接地气、更有生气，思政教育就更能入耳、入脑、入心。要精心设计实践教学环节，比如鼓励思政教师组织学生开展主题鲜明、简便易行的走访参观、问卷访谈等调研实践活动，把联系实践、深入现实、促进知行合一贯穿教学全过程，让思政课更加可感、可知、生动、鲜活。

（作者单位：浙江大学）

《 人民日报 》（ 2024年02月21日 09 版）

(责编：李依环、孙竞)