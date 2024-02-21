原标题：我科研团队实现对家蚕的高通量基因编辑

2月19日记者获悉，西南大学马三垣、夏庆友团队利用CRISPR对非模式多细胞生物家蚕进行高通量基因编辑。该研究在家蚕个体水平上首次构建了全基因组CRISPR文库，并对部分突变体进行了表型组学鉴定和功能筛选，获得了大量具有明显表型的突变体，以及具有潜在育种价值的候选基因。相关成果日前在《基因组研究》上发表。

育种技术经历了驯化育种、遗传育种、分子育种3个阶段。近年来，随着基因编辑技术的发展及应用，种业发展进入“育种4.0”时代。相对于8—10年的传统育种周期，基因编辑育种可将育种周期缩短至3年左右，且可快速精准创制新的种质资源，有效提高产量、抗逆特性及品质性状等。自20世纪初以来，突变体文库一直是生命科学创新和发现重大突破的主要手段。但由于技术的限制，突变体文库只在果蝇、拟南芥、小鼠等经典模式生物中得到成功应用。

该研究在团队前期建立的全基因组细胞编辑文库的基础上，利用CRISPR技术为家蚕功能基因组学研究开发了一种全新且通用的方法，并为识别关键候选基因提供了强大的资源。同时，这一文库还为家蚕规模化快速育种建立了新的平台。（记者 雍黎）

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