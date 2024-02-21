原标题：为基础研究挖掘更多“好苗子”

“在基础研究的道路上，我们希望吸引更多优秀中学生参与，跟随我们的步伐继续向前。”近日，2024年“中学生英才计划”化学学科冬令营在武汉大学、浙江大学和北京大学三所高校举办，中国科学院院士、中国科技大学副校长杨金龙在武汉大学出席开营仪式上说。

2023年2月21日，习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调，要坚持走基础研究人才自主培养之路，深入实施“中学生英才计划”、“强基计划”、“基础学科拔尖学生培养计划”，优化基础学科教育体系，发挥高校特别是“双一流”高校基础研究人才培养主力军作用，加强国家急需高层次人才培养，源源不断地造就规模宏大的基础研究后备力量。

“中学生英才计划”由中国科协、教育部共同推动实施，旨在发现一批具有学科特长、创新潜质的优秀中学生。中学选拔一批品学兼优、学有余力的高中生走进大学，在著名科学家指导下，利用寒暑假和周末参加为期一年的科学研究、学术研讨和科研实践。

杨金龙在接受记者采访时表示，“中学生英才计划”为培养科技创新后备人才开辟了一条有效路径。

在开营仪式上，杨金龙为学生作了关于单分子科学的报告。华中师范大学第一附属中学高一学生杨博伟听完报告后说：“大师报告讲解了最前沿的化学科学知识，提供了很有启发的科研方法和解决问题的思路，让我对化学兴趣更浓。”

“以名师引领为主的英才学生培养方式，为中学生学习前沿科学知识、提高科研技能、感受科学家精神打开了一扇窗。”武汉大学化学与分子科学学院教授、“中学生英才计划”导师胡斌说。

在杨金龙看来，“大先生”培养了“好苗子”，“好苗子”也能反哺“大先生”的科研事业。“一方面，著名科学家可以利用学术声誉吸引优秀学生从事科研。另一方面，科学家的研究事业也需要有人继承。”杨金龙说。

中学生英才计划化学学科工作委员会委员、武汉大学化学与分子科学学院院长庄林表示：“高校首要任务是培养人才，我们希望把基础学科人才的选拔培养延伸至中学。中学也可以利用高校资源培养具有学科特长和创新潜质的学生。”

国家发展亟待增强基础研究后备力量。杨金龙说：“中国要引领全球科技创新，基础研究就必须走在最前沿。‘中学生英才计划’可以吸引优秀中学生从事基础研究，号召更多拔尖人才加入创新队伍。”

如何深入实施该计划？杨金龙认为，首先要坚持非功利化定位。“有些家长希望‘中学生英才计划’与高考加分挂钩，这是功利化的想法。基础研究人才培养要以兴趣培养为主。兴趣的开花结果需要时间，我希望家长支持英才计划，静待花开。”

杨金龙还建议多措并举鼓励更多知名学者参与“中学生英才计划”，加大宣传力度，扩大覆盖面。庄林认为，该计划对农村偏远地区覆盖相对较弱。他鼓励优秀女学生积极报名。“任何学科都不应有性别划分，男生女生在从事基础研究方面具有同样机会。”庄林说。

截至目前，中国科协追踪到的升入大学的4846名2013—2020届英才学生中，有73%考入985或211高校，13%入读哈佛、剑桥等著名高校；40%左右的英才学生大学阶段继续在基础学科领域学习深造，一批学生入选“基础学科拔尖学生培养计划”。

2024年“中学生英才计划”将在58所高校开展，共选拔1800多名优秀中学生进行培养。（记者 代小佩）

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