人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024年“中学生英才计划”冬令营举办

2024年02月21日08:41 | 来源：科技日报
小字号

原标题：为基础研究挖掘更多“好苗子”

“在基础研究的道路上，我们希望吸引更多优秀中学生参与，跟随我们的步伐继续向前。”近日，2024年“中学生英才计划”化学学科冬令营在武汉大学、浙江大学和北京大学三所高校举办，中国科学院院士、中国科技大学副校长杨金龙在武汉大学出席开营仪式上说。

2023年2月21日，习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调，要坚持走基础研究人才自主培养之路，深入实施“中学生英才计划”、“强基计划”、“基础学科拔尖学生培养计划”，优化基础学科教育体系，发挥高校特别是“双一流”高校基础研究人才培养主力军作用，加强国家急需高层次人才培养，源源不断地造就规模宏大的基础研究后备力量。

“中学生英才计划”由中国科协、教育部共同推动实施，旨在发现一批具有学科特长、创新潜质的优秀中学生。中学选拔一批品学兼优、学有余力的高中生走进大学，在著名科学家指导下，利用寒暑假和周末参加为期一年的科学研究、学术研讨和科研实践。

杨金龙在接受记者采访时表示，“中学生英才计划”为培养科技创新后备人才开辟了一条有效路径。

在开营仪式上，杨金龙为学生作了关于单分子科学的报告。华中师范大学第一附属中学高一学生杨博伟听完报告后说：“大师报告讲解了最前沿的化学科学知识，提供了很有启发的科研方法和解决问题的思路，让我对化学兴趣更浓。”

“以名师引领为主的英才学生培养方式，为中学生学习前沿科学知识、提高科研技能、感受科学家精神打开了一扇窗。”武汉大学化学与分子科学学院教授、“中学生英才计划”导师胡斌说。

在杨金龙看来，“大先生”培养了“好苗子”，“好苗子”也能反哺“大先生”的科研事业。“一方面，著名科学家可以利用学术声誉吸引优秀学生从事科研。另一方面，科学家的研究事业也需要有人继承。”杨金龙说。

中学生英才计划化学学科工作委员会委员、武汉大学化学与分子科学学院院长庄林表示：“高校首要任务是培养人才，我们希望把基础学科人才的选拔培养延伸至中学。中学也可以利用高校资源培养具有学科特长和创新潜质的学生。”

国家发展亟待增强基础研究后备力量。杨金龙说：“中国要引领全球科技创新，基础研究就必须走在最前沿。‘中学生英才计划’可以吸引优秀中学生从事基础研究，号召更多拔尖人才加入创新队伍。”

如何深入实施该计划？杨金龙认为，首先要坚持非功利化定位。“有些家长希望‘中学生英才计划’与高考加分挂钩，这是功利化的想法。基础研究人才培养要以兴趣培养为主。兴趣的开花结果需要时间，我希望家长支持英才计划，静待花开。”

杨金龙还建议多措并举鼓励更多知名学者参与“中学生英才计划”，加大宣传力度，扩大覆盖面。庄林认为，该计划对农村偏远地区覆盖相对较弱。他鼓励优秀女学生积极报名。“任何学科都不应有性别划分，男生女生在从事基础研究方面具有同样机会。”庄林说。

截至目前，中国科协追踪到的升入大学的4846名2013—2020届英才学生中，有73%考入985或211高校，13%入读哈佛、剑桥等著名高校；40%左右的英才学生大学阶段继续在基础学科领域学习深造，一批学生入选“基础学科拔尖学生培养计划”。

2024年“中学生英才计划”将在58所高校开展，共选拔1800多名优秀中学生进行培养。（记者 代小佩）

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部