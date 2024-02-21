图为小学生到中南大学国家自然资源科普基地参加科普活动。 中南大学供图

日前，自然资源部、科技部联合印发通知，公布了2023年国家自然资源科普基地名单。中国地质大学逸夫博物馆、中南大学地球科学创新中心、成都理工大学博物馆等以高校为依托单位的科普基地被列入其中。

高校是开展科普工作的重要力量之一。《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》提出，支持和指导高校、科研机构、企业、科学共同体等利用科技资源开展科普工作，开发科普资源。

高校建设科普基地具有哪些独特优势？如何依托科普基地将教学、科研、科普有机结合？近日，记者就上述问题，采访了此次入选名单中的部分高校科普基地负责人。

具备丰富的科教和人才资源

在此次发布的名单中，中国地质大学逸夫博物馆和成都理工大学博物馆均作为科普场馆类科普基地入选。

高校博物馆的大量藏品资源，多数是高校相关专业师生在开展野外实习和科研工作过程中积累下来的。因此，与其他科普场馆相比，高校博物馆增添了几分学术底蕴。“世界上的首座博物馆就起源于大学。高校博物馆根植于大学深厚的文化土壤，是高校学术和文化积淀的重要标志之一。”中国地质大学（武汉）图书档案与文博部部长帅斌说。

始建于1956年的成都理工大学在建校之初就建有多个地质陈列室，后来合并成一所具有较大规模的高校博物馆，近年又与成都市人民政府合作建成了建筑面积超过5万平方米的成都自然博物馆。经过60余年的发展，成都理工大学博物馆积累收藏了“合川马门溪龙”“大竹重庆鱼”“隆昌铁陨石”等6万余件珍贵的标本，具有丰富的藏品基础。中国地质大学逸夫博物馆作为学校地球科学普及、场馆育人和地学文化传承的平台，在成立之初主要承担为师生教学科研提供标本材料、满足学科发展和科学研究需要的任务。现在馆藏的4万余件标本，很多是由广大师生野外专业实习采集而来。

除了专门建设的科普场馆，高校中还有许多潜在的科普资源值得开发。中南大学国家自然资源科普基地主任、负责人王李昌发现，高校实验室在完成大量教学科研任务后，还有部分时间空闲。同时，很多重大科研项目结项后形成的过程模型、成果产品及装置样机等，未被充分利用且缺少展出机会。“科普基地充分发挥高校科教资源丰富的优势，将这些用于教学科研的场地、设备、设施及模型利用起来，既可减少科教资源闲置，又能保障科学普及的科学性和严谨性，突出了高校科普工作投入少、产出大、效果强的特点，把科学普及打造成为实现创新发展的重要基础性工作。”王李昌说。

高校拥有丰富的科技资源和人才资源。“专家多、人才多，科技资源品质高，这是高校建设科普教育基地的优势所在。”成都理工大学教授、成都自然博物馆校筹建组常务副组长欧阳辉表示。

要让高校充分发挥开展科普工作的优势，需要调动起科学家、教师、实验室人员和研究生等群体的主动性、积极性。王李昌说：“尤其是实验室人员队伍。他们大都是博士出身，基础理论知识扎实，经过长期的教学科研实验实践与日常的实验室管理运维训练，专业技能与综合素养十分扎实。因此，我们引导实验室人员在完成本职工作的同时投入科普工作，使他们的专业能力与综合水平得到充分展示，并在科学普及与科技创新发展工作过程中获得成就感与价值感。”

发挥校内外育人作用

高校科普基地为高校学生的科普和教学提供了极大助力。目前，多家高校都将参观本校科普基地纳入新生入学的第一堂课。王李昌告诉记者，很多大一新生在入学时对自己所选的专业了解并不多，而课堂上的授课内容又比较专业，难以快速激发他们对专业的热情。现在新生入学时能通过参观科普基地直观地看到专业场景及研究成果，了解本专业的优势所在，对学科有更宏观与直观的认识。在学科交叉融合的背景下，除了相关专业的学生，其他专业的学生也能在参观过程中受到启发，为他们的研究打开新思路。

高校科普基地对教学科研工作的促进作用还不止于此。“我们有很多大学生志愿者。一方面，学生志愿者定期来博物馆协助馆员整理库房中的标本。在这个过程中他们可以寻找自己的研究素材和选题。另一方面，志愿者还要承担科普讲解员的工作，在为公众讲解的同时也能强化自己对知识的理解。”欧阳辉介绍，博物馆提供教学场地和场景，为相关专业师生来馆开展实习实践课程服务。

青少年科学素养、科学精神、科技能力的培养，对建设创新型国家意义重大，也是高校科普工作的重要内容之一。近年来，研学活动在中小学群体中十分火爆，研学也成为青少年接受科普教育的新形式。但当下的研学活动项目质量参差不齐，管理仍需规范。

“我们依托高校科普基地整合资源，为中小学生研学实践教育搭建了优质平台。在这里，学生们不仅能参观展览，还能在研学实践课中受到研究式教育的熏陶，从小培养科学思维，学习研究方法，感受科学精神。”欧阳辉介绍，博物馆还将组织与中小学校长开展研学教育研讨，了解他们的科普需求，同时继续加强与中小学校、社区和其他科普基地的交流，使科普教育成为研学实践教育的重要内容。

欧阳辉认为，高校科普基地要向社会公众开放，为构建大科普发展格局作贡献。在加强科普创作方面，高校有明显的优势。他举例说：“比如我们学校的杨春燕博士，在校博物馆从事恐龙化石研究的同时，围绕馆藏标本创作了《恐龙幼儿园》科普情景童话，并将其中部分内容整理成科普绘本出版。她和其他馆员一起创作了‘小龙人’科普情景剧。这些科普情景剧不仅在博物馆内演出，还走进了社区和中小学校园，受到广大观众的欢迎。”

此外，高校科普基地还充分利用数字技术，在线上增强科普辐射力。中国地质大学逸夫博物馆积极开发了短视频、线上课程等系列科普产品，并运用数字技术搭建了线上全景式展览平台，与媒体合作开展云游博物馆直播活动，打造“永不闭馆”的自然资源科普实践基地，大大拓展了博物馆的科普覆盖面。

多主体共同推动科普事业发展

目前，高校科普基地正在积极探索与多主体联动，共同推进科普事业发展。成都理工大学博物馆计划定期举办科学家讲堂、青年博物学家讲座等活动，未来还将与成都市人民政府联合谋划高规格科普教育主题学术论坛，吸引国内外学者来蓉交流研讨，助推高校和城市协同发展。

中南大学国家自然资源科普基地通过将科普讲座、轻量化展品等搬入校园，不断拓展可移动式科普资源。

2023年，科普基地“走进”中南大学第一附属小学，成功举办了“国际化石日”暨古生物科普大型活动，在小学校园内开展了科普讲座、化石展演、分组探秘等。中南大学地质资源专业的研究生更是作为本次科普活动的志愿者，根据青少年认知特点，组织形式多样的“化石游园会”，带领青少年探索化石互动发掘、化石模型彩绘和化石火漆印章收集等寓教于乐的趣味活动，激发他们对古生物知识学习的兴趣和热情。

此外，高校科普基地还与社会科普场馆和组织等密切合作，在加强自身专业性的同时助力全民科学素质提升。中国地质大学逸夫博物馆通过加强与行业博物馆以及博物馆学会、博物馆专委会、洪山地区科普展教联盟等行业组织的联系，汇聚资源共同做好地学科普教育。2023年8月，该博物馆与宁夏地质博物馆、青海省自然资源博物馆、山西地质博物馆签署了战略合作协议，共同促进中西部自然资源类博物馆的深度融合发展，探索构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的自然资源科普工作新格局。（沈唯）

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