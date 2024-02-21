日前，由北京大学牵头建设的分子影像与医学诊疗探针创新平台启动仪式在北京举行。该项目将实现全生物体尺度成像模态融合，补齐国家生物医学成像大科学装置的功能短板和最后一块“拼图”，计划2026年验收投入运行。此项目是目前唯一立项建设的“十四五”北京市交叉研究平台项目（第三批），已被列为北京市政府重点工程和北京国际科技创新中心建设重大项目。

记者了解到，分子探针是具有特定生物靶向性质的示踪标记物，也是分子成像领域的核心技术和国际研究前沿。分子探针的研发和制备是生物医学影像设备发挥功能的关键，也是生物医学成像平台最重要的支撑条件。北京大学国家生物医学成像科学中心研究员、肿瘤医院核医学科主任、项目负责人杨志解释道：“探针就像是我们发射到太空的宇宙飞船，它可以不断地发回信息，飞到哪，我们就能探测到哪。我们可以将分子探针看作是一种具有信号发射功能的标签，跟随药物注入人体后，就能看到细胞组织内部的情况，从而判断病变、实施治疗。”

中国科学院院士、北京大学国家生物医学成像科学中心主任程和平表示：“利用研发的探针，能变不可见为可见，使可见‘看’得更精准，尤其是用于靶向治疗肿瘤的核素探针，可实现诊疗一体的精准医疗。”

据了解，探针平台项目是国家重大科技基础设施多模态跨尺度生物医学成像设施的二期建设内容。此次开建的探针平台作为成像设施的重要组成部分，通过与成像设施相关模块交叉融合和交互赋能，支撑成像设施提升成像水平。探针平台项目将运用标准化、模块化的科学思想，搭建通用、智能、精准分子影像探针及药物研发与转化公共服务综合平台，主要建设活体化学与探针技术、生物影像探针、多模态影像探针、医学诊疗探针4个实验子平台和1个公共服务子平台。

未来，探针平台将发挥政府投资带动放大效应和参建企业市场化活力双重优势，形成基础理论探索、原创探针开发、药物分析评价、药物申报、新药临床试验和产业化的完整创新链，构建全链条探针创新体系。（记者晋浩天）

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