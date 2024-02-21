原标题：“红烛苗圃”的故事

“这里的小学生从小就明白他们是守边人的孩子，有与生俱来的家国情怀，能够深刻体会什么是家、什么是国、什么是和平。”在距离国境线仅有400米的云南省临沧市镇康县南伞边境完全小学，副校长刘金奋指着教室后方远山上飘扬的国旗，向陕西师范大学边境国门学校“红烛苗圃”实践育人团队的14名师生介绍着边境学校的爱国主义教育。

2023年7月，陕西师范大学首个边境国门学校“红烛苗圃”在云南省金平苗族瑶族傣族自治县挂牌。“‘红烛苗圃’实践育人项目以坚定师范生教育报国信念和提升边疆地区基础教育质量为重点，旨在探索构建铸魂育人新路径、校地协同新机制、服务边疆边境地区教育发展新载体，努力开创学校教师教育‘在西部画龙、在边疆边境点睛’的富有特色的工作格局，为培养党和人民满意的‘四有’好老师、建设教育强国特别是推动西部教育事业高质量发展贡献力量。”陕西师范大学党委书记李忠军介绍。

为着力打造边境国门学校“红烛苗圃”实践育人项目品牌，2023年暑期，陕西师范大学组织首批10个学院的部分师生深入云南、新疆、西藏、广西、内蒙古等五省（区）的10个边境县（旗），开展各类交流实践活动372场，覆盖边境地区4300余名各族学生，辐射国门学校师生8740余人次。

写好“点睛之笔”，关键在于精准有效。陕西师范大学加强顶层设计，会同当地教育部门构建了以青少年交流成长营、教师教育培训、大手拉小手现场研学为主体的“1+1+1”实践交流体系，为10个边境县（旗）的师生带去量身定制的满满干货。在新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县玉麦镇库尔巴格村小学，实践团队在传统文化课堂上指导小朋友绘制“石榴情深”民族团结主题画作、练习“五步拳”“抱拳礼”传统招式、描摹书法作品等，增强文化自信。

“我学到了很多新奇的东西，感受到了学习的乐趣，将来我也要当一名老师回来建设家乡。”青少年交流成长营志愿者带来的虹吸现象探究、3D全息投影、电磁小火车、AI互动等有趣的科普体验，在云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学五年级学生段昌贵心中播下了探索求真的种子。

授人以鱼不如授人以渔，陕西师范大学整合多方优质资源，面向边境教师开展培训，为当地基础教育高质量发展注入了源头活水。在西藏自治区林芝市朗县，陕西师范大学开展骨干教师成长发展专题培训，以“提升国家通用语言文字能力的途径与方法”为题，从提高写作能力、发展口语表达能力、增强听力与沟通能力以及如何使用创新教育方法等方面进行了详细讲解。在云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县，陕西师范大学开展大中小思政课一体化集体备课和点评指导，并在河口瑶族自治县开展心理健康教育、教学项目申报等方面的专题培训。

教育大计，教师为本。近年来，陕西师范大学持续面向边境边疆地区中小学幼儿园骨干教师、校（园）长、教育行政部门管理者，实施名师名校长名班主任示范性培训、国家统编三科教材专项培训、国家安全教育专题培训等项目，近三年培训边境教师978人。目前，陕西师范大学2024年边境县国门学校公益教育培训项目已启动，将以铸牢中华民族共同体意识为主线，以加强国家安全教育为重点，面向内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、云南、西藏、新疆的边境县国门学校校长，采用“理论学习4天+探究式学习3天+名校访学3天+返岗实践60天”的方式开展专项能力提升培训。

寒假伊始，陕西师范大学又开展了百名学生党员结对百名边境国门学校学生专项实践活动，组织169名优秀学生党员与5个边境县国门学校169名小学生结成帮扶交流对子，通过搭建“红烛苗圃智慧教育学堂”云端平台，大、小学生在线上同台开展“云学习”“云游览”“云书信”等各项活动410余场次，线上课堂服务时长达760余小时。

跨越千里，触摸祖国最遥远的山海，陕西师范大学师生帮助边疆的孩子树立起心怀家国、奋发图强的信念，同时也收获了淬炼青春、砥砺前行的力量。“大手拉小手，拉起了就不会再放下。陕西师范大学将继续以积极的姿态、创新的思维和多样的参与形式加入到边境地区教育事业中去，为提高边疆边境教育水平、培养更多沿边建设人才作出更大贡献。”陕西师范大学校长游旭群表示。（张哲浩 李洁 周健）

(责编：李依环、孙竞)