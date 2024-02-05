本报记者 汪志球 郑智文

近年来，吉林省加强人力资源开发利用，加大人才振兴的政策支持力度，实施“吉人回乡”创新创业工程，高级职称人才、高端人才连续两年进大于出；高校毕业生留吉规模连续3年增长，2023年留吉人数13.3万人，再创新高。

2023年，吉林省地区生产总值同比增长6.3％，经济运行稳中有进，吉林全面振兴迈出坚实步伐，为人才在吉林省干事创业提供良好环境与广阔舞台。2023年吉林省“吉人回乡”人数21.7万人。过去4年“吉人回乡”人数累计达到58.2万人，整体呈跨越式增长态势。

持续引进高层次人才

“时隔10余年再次回到这片培育我成长的土地，继续为科研事业奋斗，心里很温暖。”中国科学院长春应用化学研究所研究员、国家优秀青年科学基金获得者刘伟说。

刘伟是江苏宿迁人，在吉林大学完成本硕博学习后，赴海外深造、工作，后回到南京一高校任教。2023年11月，来到中国科学院长春应用化学研究所工作。“吸引我来的是中国科学院的高端平台和优秀的科研环境，让我安心的是吉林省的人才政策，可以无后顾之忧，全身心投入科研工作。”刘伟坦言，吉林省的人才政策不仅为人才在科研创新、职称评定、待遇保障方面提供了良好的支持，还为人才的家属提供全面周到的保障服务。

近年来，吉林省加快把人文科教优势转化为发展优势，发现和培育一批创新人才，畅通高层次人才引进“绿色通道”。

环境好，则人才聚、事业兴。2018年以来，吉林省人才激励政策持续迭代升级，将“人才18条政策”优化提升到“3.0版”。吉林省《关于激发人才活力支持人才创新创业的若干政策措施（3.0版）》出台后，人才子女入学、家属就业、就医、出行、旅游绿色通道等一批爱才敬才举措迅速落实，初步构建了“1+N”人才政策体系，为人才政策落地见效提供了机制保障。

“2023年，全省高级职称人才、高端人才继续实现进大于出。人才政策实施以来，获益人才累计超过3.6万人次，‘人才政策4.0版’也正在启动研究制定中。”吉林省人力资源社会保障厅人才开发处副处长吕大冶介绍。

临近过年，吉林大学校园内略显安静，而实验室里仍是一派忙碌景象。“刚回母校不久，得抓紧干，早出成果。”吉林大学人工智能学院院长宋轩说，“作为长春人，尽管在外求学工作多年，但始终心系家乡发展，有着深厚故乡情结，一直有考虑回家乡工作，希望能为东北全面振兴出一份力。”

2023年11月，吉林省党政主要领导率队，在广东深圳与当地的知名企业家和优秀吉林籍人才代表进行座谈交流，并诚挚邀请到吉林创新创业、投资兴业、携手发展。作为参会代表之一，宋轩在座谈会上听到对吉林人才政策的解读、对吉林未来发展前景的展望，更坚定了回到家乡工作的决心和信心。2023年12月，宋轩从深圳一高校回到吉林，担任吉林大学人工智能学院院长。

“下一步，将加大引才力度，拓展对外工作站、联络站范围，吸纳更多招才引智大使，为我省引智引资增添力量。”吕大冶表示。

发挥重点领域人才引领作用

刚刚结束的吉林省两会，吉林省政协委员、长春工程学院人工智能技术研究院院长赵佳带来了加快吉林省人工智能技术发展的相关提案。“2023年吉林省经济社会发展主要指标稳步提升，给了我们返乡留吉创业就业的信心。回来之后的这几年，亲眼见证吉林省人工智能领域逐步发展壮大。”赵佳说。

2019年，赵佳放弃在海外的优厚待遇，谢绝了沿海发达地区众多高校和企业发来的邀请，回到家乡吉林任教。回到吉林后，赵佳带领年轻的研究团队在新一代信息技术方向继续攻关，并为企业发展解决技术难题。“对于本地部分人工智能大数据企业，我们团队为他们提供免费的技术指导，希望能用科研成果帮扶本地企业发展，服务地方经济。”赵佳说。

推动东北全面振兴，离不开高素质的人才。吉林省以大农业、大装备、大旅游、大数据“四大集群”培育为重点，以新能源、新材料、新医药、新康养、新服务、新电商“六新产业”发展为方向，切实以需求为导向吸引人才、延揽人才，围绕产业升级、科技创新、开放合作、乡村全面振兴等重点领域，努力用产业集聚人才、用项目吸引人才、用事业留住人才。

雪花纷落，银装素裹。这个冬天，吉林省安图县二道白河镇迎来一批批南方游客，游客们与麋鹿拍照打卡、体验冬捕冰钓、在雪地里吃火锅。85后返乡创业者杨丽娜正在新开的民宿里检查室内供热效果。“趁着冰雪旅游火热，村子也迎来了新的发展机遇，我们得细致周到做好服务。”

人才振兴是乡村全面振兴的基础。返乡创业的12年里，杨丽娜始终扎根农村，发展农文旅产业。从和龙市东城镇光东村起步，将稻田文化与民俗文化相结合，通过建设文旅项目、提升水稻种植技术等方式，提供就业岗位，带动村民增收，吸引年轻人返乡就业创业。

“我们组织村民进行培训，根据他们的能力、年纪，安排适合他们的工作岗位。这些年，我们逐渐探索出‘以三产带二产促一产’的模式，越来越多的年轻人回到乡村就业创业，现在我们团队不断发展壮大，约六成的员工年龄在35岁以下。”杨丽娜介绍。

近年来，吉林省持续释放人才发展红利，加大职称评审放权力度。2023年起，将专业技术三级岗评定权全部下放到各地、各部门、各单位。同时，高技能人才与专业技术人才职业发展贯通领域扩大到工程、农业等职称系列630个工种，拓展了人才交流发展空间。

留用培育青年人才

前段时间的秋招季，位于长春新区的长光卫星技术股份有限公司发布招聘需求190人，接收简历超1.4万份，一时引发关注。

“长光卫星的人才热，是吉林近年来人才工作成效的缩影。人才结构上，2023年新入职员工非东北籍人才占比28%，2024年即将入职新员工非东北籍人才占比51%，对东北以外地区人才吸引力明显增强。”长光卫星技术股份有限公司人力资源部部长鲍海明介绍。

近年来，吉林省委实施“吉人回乡”创新创业工程，举办全球吉商大会、“院士进吉林”、专家学者进吉林、海归人才助力新时代东北全面振兴、吉林校友助振兴等一系列活动；长春市实施百万大学生来（留）长工程，推进“长春人才创新港”建设，仅2022年吸引留住毕业生10.38万人；四平市实施“万名大学生留平计划”，近3年时间吸引1万余名大学生在四平就业创业。

“求职时发现省内有不少不错的就业岗位，便想着留在家乡就业。”毕业于长春理工大学的张子健是四平市人，去年刚毕业，如今在长春的一家智能硬件设备公司担任项目交付工程师。求职期间，张子健参加过多次学校、人社部门组织开展的线上线下招聘会，通过线下面试，最终进入该公司。“收入和发展前景都超出预期，很满意。”张子健说。

吉林省人社部门高度重视高校毕业生等青年就业工作，坚持服务前伸后延，办好“创业奋斗、‘就’在吉林”等系列活动，发布《吉林省人力资源和社会保障厅促进高校毕业生就业创业政策清单》等政策。2023年，由厅局长带队深入36个高校联系点，开展46场次现场对接活动，全省累计走进144所高校，开展就业服务活动197场，服务毕业生11.25万人。

吉林省聚焦青年后备人才精准培养，助力其成长为重点产业发展的生力军。2022年起，吉林省先后立项培育汽车、新能源、智能制造、碳纤维等45个重点产业领域的“人才定制班”，为产业发展储备了一大批优秀青年人才。

同时，吉林省推动技能人才培养，持续推动职业技能培训，加强职业技能培训资源共建共享。2023年，吉林省开展各类职业技能培训25.43万人次，新增职业技能等级认定22万人次。

吉林省人社厅厅长王冰介绍，下一步，将持续加大人才政策创新改革力度、提升人才服务激励水平、拓展人才供给培养空间，坚定不移推进“吉人回乡”，持续优化升级人才政策，常态化办好“创业奋斗、‘就’在吉林”等一系列活动，为人才就业创业、创新创造厚植沃土。

《 人民日报 》（ 2024年02月05日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)