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复旦成立四大新工科创新学院

面向今年高考生启动本科招生

2024年02月05日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：复旦成立四大新工科创新学院

面向集成电路、生物医药、人工智能三大上海市先导产业，复旦大学新近宣布成立四大新工科创新学院，分别是——集成电路与微纳电子、计算与智能、生物医药工程与技术、智能机器人与先进技术学院，并面向今年高考生启动本科招生。

与此同步，复旦大学“香农计划”启动，以进一步助力拔尖创新人才培养。“香农计划”将打造未来智能领域的拔尖创新人才试验区。

四大创新学院2024年计划招收首批本科生，学生在入校一年后自由选择，分流进入四大创新学院，学校持续提供优质资源，实行一人一策的培养方案，接轨国际核心课程，汇聚顶尖师资力量，培养领跑国际的高端人工智能领域拔尖人才。

中国工程院院士、复旦大学新工科建设战略咨询委员会副主任王坚认为，“香农计划”阐释了面向未来的创新，复旦大学新成立的四大创新学院本质就是面向未来。具有革命性的科技创新不一定是新技术替代旧技术，而是新旧技术叠加，进而产生翻天覆地的变化。

据介绍，四大创新学院面向全国各省份参加高考、符合要求的学生，以“产教融合、科教融汇、育人融通”为特色，着力造就“高精尖新”新工科拔尖创新人才。四大学院在培养模式上将全程实施“本科生导师制”，提升学生科技写作等核心能力，推动长学制，积极探索“本硕博”贯通培养机制，深化与国际顶尖高校和研究机构的合作。

（记者颜维琦、任鹏）

(责编：郝孟佳、李昉)

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