本报记者 刘诗瑶

万步炎近影。

“海牛Ⅱ号”入水，开始下潜进行钻探作业。

新华社发

2021年4月7日，“海牛Ⅱ号”海底大孔深保压取芯钻机系统在南海2000米的水下成功钻进231米，达到世界领先水平，刷新海底钻机实际钻探深度的纪录。

“海牛Ⅱ号”由湖南科技大学教授万步炎领衔研发。20多年前，他第一次登上远洋科考船时发现，船上很多钻探装备都是“洋品牌”，这激发了他要造出中国人自己的深海钻机的决心。

从零开始，万步炎自学机械设计、电子技术等知识，自己画图、设计、生产、加工、组装、试验，失败了就重新开始……2003年，由万步炎团队研制的我国首台深海浅地层岩芯取样钻机在海底钻进0.7米，打下第一个钻孔，取回岩芯样品，实现了我国海底钻机技术的从无到有。

之后，万步炎团队又相继研发了海底中深孔钻机、“海牛Ⅰ号”海底多用途钻机系统、“海牛Ⅱ号”海底大孔深保压取芯钻机系统等。从最初的0.7米到5米、20米、60米、90米，一直到目前世界领先的231米，一次次刷新海底钻机钻探深度纪录。

万步炎常说，在海上摸爬滚打这么多年，最不怕的就是困难，越是遇到困难，越要“钻”透一切困难。在某次海试期间，“海牛Ⅱ号”配套收放绞车系统出了故障。钻机悬吊在水下1000米，收不回也放不下。万步炎带领团队尝试各种办法，经过近40个小时奋战，赶在台风到来前完好无损收回钻机。

目前，“海牛”系列钻机已在太平洋、印度洋等大洋，以及我国南海、东海等海域钻下2000多个钻孔。

挑战深渊海底地质钻探取样，是万步炎团队接下来的目标。“我还想牵着我的‘海牛’，到更深更广阔的海域去打一钻！”万步炎说。

(责编：李昉、郝孟佳)