人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

刷新深蓝钻探纪录（卓越工程师风采录）

——记湖南科技大学教授万步炎

本报记者 刘诗瑶
2024年02月05日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　万步炎近影。

　　“海牛Ⅱ号”入水，开始下潜进行钻探作业。
　　新华社发

　　2021年4月7日，“海牛Ⅱ号”海底大孔深保压取芯钻机系统在南海2000米的水下成功钻进231米，达到世界领先水平，刷新海底钻机实际钻探深度的纪录。

　　“海牛Ⅱ号”由湖南科技大学教授万步炎领衔研发。20多年前，他第一次登上远洋科考船时发现，船上很多钻探装备都是“洋品牌”，这激发了他要造出中国人自己的深海钻机的决心。

　　从零开始，万步炎自学机械设计、电子技术等知识，自己画图、设计、生产、加工、组装、试验，失败了就重新开始……2003年，由万步炎团队研制的我国首台深海浅地层岩芯取样钻机在海底钻进0.7米，打下第一个钻孔，取回岩芯样品，实现了我国海底钻机技术的从无到有。

　　之后，万步炎团队又相继研发了海底中深孔钻机、“海牛Ⅰ号”海底多用途钻机系统、“海牛Ⅱ号”海底大孔深保压取芯钻机系统等。从最初的0.7米到5米、20米、60米、90米，一直到目前世界领先的231米，一次次刷新海底钻机钻探深度纪录。

　　万步炎常说，在海上摸爬滚打这么多年，最不怕的就是困难，越是遇到困难，越要“钻”透一切困难。在某次海试期间，“海牛Ⅱ号”配套收放绞车系统出了故障。钻机悬吊在水下1000米，收不回也放不下。万步炎带领团队尝试各种办法，经过近40个小时奋战，赶在台风到来前完好无损收回钻机。

　　目前，“海牛”系列钻机已在太平洋、印度洋等大洋，以及我国南海、东海等海域钻下2000多个钻孔。

　　挑战深渊海底地质钻探取样，是万步炎团队接下来的目标。“我还想牵着我的‘海牛’，到更深更广阔的海域去打一钻！”万步炎说。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部