原标题：湖北农科院专家赴一线应对雨雪冰冻

4日，记者从湖北省农科院获悉，1月31日至2月3日，该院组织专家编制发布小麦、油菜、蔬菜、畜禽、果树、茶叶、中药材等应对低温雨雪冰冻天气的技术指导措施11份，并派遣5个专家服务队185批次1157人次奔赴襄阳、十堰、恩施等17个市州开展科技防灾减灾工作，实地查清生产现状，提出切实可行的技术措施，努力减轻低温雨雪冰冻天气对农业生产的影响。

小麦是湖北省的主要夏粮作物，关乎全年粮食生产“第一仗”。该院粮作所小麦栽培团队实地查看仙桃、潜江多处麦田，仔细研判目前江汉平原小麦苗情，分析此次低温降雪对小麦生长发育的影响，并指导农户落实清沟排渍、看苗追肥等田间管理措施。

该院植保土肥所小麦病害团队赴襄阳市樊城区牛首镇、太平店镇，考察小麦在低温条件下的长势，并对低温下小麦病害综合防控进行现场指导。

寒潮天气也考验着农业企业。该院加工所粮食与果蔬加工团队积极对接麻城菊花加工企业，开展菊花精深加工技术指导，优化低温条件下菊花加工和贮藏技术要领，降低低温对产品质量的影响。

该院中药材所积极对接恩施市新塘乡黄连生产基地及五峰土家族自治县中药材相关企业，指导黄连、独活、天麻等中药材田间管理，特别是受损棚架的清理，冬季培土和施肥技术，服务面积200余亩。

2月4日，该院姚明华研究员和华中农业大学张俊红教授，联合湖北省蔬菜产业技术体系专家，冒雪赴武汉东西湖灾区指导生产。先后调研多家合作社蔬菜生产情况及受灾情况。从东西湖3个企业3000多亩设施蔬菜调研情况来看，超80%蔬菜单栋大棚被大雪压塌，少数连栋棚也难遭幸免，棚内蔬菜被压无法采收，对春节蔬菜供应会产生一定影响，专家们正组织力量进行防灾减灾救灾工作。

据了解，湖北省农科院、湖北省农业科技创新中心、湖北省农业科技创新联盟已联合印发开展科技防灾抗灾救灾行动方案通知。根据当前农业生产的技术需求，成立粮食作物、经济作物、畜牧兽医、果树茶叶、中药材五支专家服务队，发动各研究所、相关市州农科院、专家大院超2000人，采用线上、线下相结合方式，加强监测预警、精准指导服务，力争把灾害损失降到最低。

（记者吴纯新 通讯员刘友梅 杨文）

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